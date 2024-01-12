Власти Греции наводят порядок в ценах. Люди не верят, что жизнь станет дешевле

By Euronews

Правительство Греции обещает решить проблему высоких цен: кабмин заявил, что будет бороться с тем, что называет "инфляцией жадности" - попыткой некоторых игроков и стран заработать сверхприбыли в условиях рыночных перекосов и кризиса.

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"Греция - не банановая республика" - с таким посланием обратился премьер-министр Кириакос Мицотакис к транснациональным компаниям, многие из которых, по его мнению, придерживаются искаженной коммерческой практики, в результате чего цены на многие продукты в Греции на 20-40 процентов выше, чем у соседей по ЕС.

Власти анонсируют их торможение уже к весне. Население предпочитает дождаться результатов. "Цены высокие, я очень быстро теряю деньги", - жалуется пожилой житель Афин. Верит ли он в лучшее? "Мы с вами скоро сами увидим", - осторожно говорит респондент.

Еще одна пожилая женщина только что закончила покупки на одном из рынков. "Вот... семь евро за зелень, - показывает она пакет. - Больше нечего сказать". На вопрос журналиста, верит ли она в возможность спада цен, женщина реагирует с улыбкой. "Я давно живу и повидала разное, - говорит она. - Так вот, на моей памяти, если цены росли, больше они не снижались".

Власти утверждают что устранят перекосы на рынке и добьются чистоты прейскуратных цен, а также специально займутся продуктами особой социальной значимости - например, детскими смесями и молоком.

Пол Маринакис, пресс-секретарь правительства Греции, уточнил: "Расчетная точность импортных цен - вот проблема номер один для всей страны и соответственно, это приоритет для правительства. Кабмин уже приступил к осуществлению целенаправленных мер, которые помогут справиться с высокими ценами".

Правда, греческая оппозиция не согласна с заявлениями о том, что дороговизна в стране связана с ценообразованием импорта. Ее представители считают, что стартовавший в 2021 год рост цен - итог ошибок Афин.