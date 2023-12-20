EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Евросоюз подчиняет своим цифровым правилам порнографию в интернете

Канадская компания Pornhub - один из трех порносайтов, признанных "очень крупной онлайн-платформой" (VLOP) в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах.
Канадская компания Pornhub - один из трех порносайтов, признанных "очень крупной онлайн-платформой" (VLOP) в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах. Авторское право LIONEL BONAVENTURE/AFP or licensors
By Mared Gwyn Jones
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Порнографические сайты Pornhub, Stripchat и XVideos должны будут соблюдать строгие цифровые правила Евросоюза. В среду Брюссель наделил их статусом "очень больших онлайн-платформ" (VLOPs)

РЕКЛАМА

Европейская комиссия потребовала от трёх крупных порнографических сайтов  предпринимать больше усилий по удалению незаконного контента и соблюдению прав человека. Брюссель заявил, что на сайты Pornhub, Stripchat и XVideos заходят в Евросоюзе более 45 миллионов пользователей, поэтому их компании должны применять самые высокие стандарты.

Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке:

Это заставляет нас смотреть на их деятельность ещё более внимательно и пристально. У этих платформ есть более конкретные обязательства, чем у всех других. Они обязаны анализировать и снижать системные риски. Здесь мы говорим о защите несовершеннолетних, а также о размещении незаконных материалов, например, о сексуальном насилии над детьми. Такой жёсткий контент, а также порнографическую месть и фейковое порно, необходимо смягчить или удалять с платформ.

Такое решение было принято во исполнение Закона о цифровых услугах, которым в Евросоюзе регулируются онлайн-контент. Оно вступает в силу 17 февраля, и соответствующие порносайты должны к апрелю принять самые решительные меры по удалению незаконного контента.

Euronews обратился к тем платформам, которых это решение затронуло. Одна из них, Pornhub, подвергла сомнению методологию Еврокомиссии. Эта платформа утверждает, что регистрирует в среднем ежемесячно всего 33 миллиона  посещений, а это ниже 45-миллионного порога .

Ранее Брюссель уже назвал 19 очень больших онлайн-платформ. Среди них Facebook, Google, Youtube и X Элона Маска, имеющие в среднем в месяц более 45 миллионов посещений в ЕС. Всем им велено усилить защиту пользователей и тщательнее удалять нелегальный контент.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Еврокомиссия запустила в отношении соцсети Х процедуру о нарушении Закона о цифровых услугах

Технологические компании тратят на лоббирование в ЕС более 100 млн евро в год

Сенат Франции озабочен насилием в порноиндустрии

Еврокомиссия Технологии Цифровая Экономика