Порнографические сайты Pornhub, Stripchat и XVideos должны будут соблюдать строгие цифровые правила Евросоюза. В среду Брюссель наделил их статусом "очень больших онлайн-платформ" (VLOPs)

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Европейская комиссия потребовала от трёх крупных порнографических сайтов предпринимать больше усилий по удалению незаконного контента и соблюдению прав человека. Брюссель заявил, что на сайты Pornhub, Stripchat и XVideos заходят в Евросоюзе более 45 миллионов пользователей, поэтому их компании должны применять самые высокие стандарты.

Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке:

Это заставляет нас смотреть на их деятельность ещё более внимательно и пристально. У этих платформ есть более конкретные обязательства, чем у всех других. Они обязаны анализировать и снижать системные риски. Здесь мы говорим о защите несовершеннолетних, а также о размещении незаконных материалов, например, о сексуальном насилии над детьми. Такой жёсткий контент, а также порнографическую месть и фейковое порно, необходимо смягчить или удалять с платформ.

Такое решение было принято во исполнение Закона о цифровых услугах, которым в Евросоюзе регулируются онлайн-контент. Оно вступает в силу 17 февраля, и соответствующие порносайты должны к апрелю принять самые решительные меры по удалению незаконного контента.

Euronews обратился к тем платформам, которых это решение затронуло. Одна из них, Pornhub, подвергла сомнению методологию Еврокомиссии. Эта платформа утверждает, что регистрирует в среднем ежемесячно всего 33 миллиона посещений, а это ниже 45-миллионного порога .

Ранее Брюссель уже назвал 19 очень больших онлайн-платформ. Среди них Facebook, Google, Youtube и X Элона Маска, имеющие в среднем в месяц более 45 миллионов посещений в ЕС. Всем им велено усилить защиту пользователей и тщательнее удалять нелегальный контент.