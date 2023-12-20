Компании-стартапы и инновации активно развиваются по всей Африке. В то время как второй по величине континент в мире ориентируется на будущее, страны региона фокусируются на экономическом процветании.

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В этом выпуске The Exchange мы остановимся на инновациях в Африке. В последнее десятилетие Эфиопия является одной из наиболее быстро развивающихся стран Африки и мира. Министр труда и развития навыков Эфиопии Муферихат Камиль Ахмед объясняет, как правительство стимулирует инновации, помогая при этом экономике других стран Африки.

Ее Превосходительство Муферихат Камиль Ахмед, министр труда и развития навыков правительства Эфиопии euronews

«Эфиопия работает над всеобъемлющей программой реформ с 2018 года. В ее рамках основным приоритетом для правительства стали инвестиции в человеческий капитал». Муферихат Камиль Ахмед Министр труда и развития навыков правительства Эфиопии

Global Africa Start-Up Awards

Фонд и конкурс Global Start-Up Africa 2023 – GIG euronews

Фонд и конкурс Global Start-up Africa Awards связывает компании и инвесторов по всему континенту. Основатели GIIG — организации, занимающейся мероприятием этого года — пояснили: «Предельно ясно, как и было предельно ясно ранее, что развивающиеся рынки продолжают лидировать в мировом экономическом росте. Согласно рыночным прогнозам до 2075 года, демографические показатели — один из основополагающих факторов, способствующих глобальному росту. Есть только один молодой континент, и это — Африка».

Trade Depot: 100 миллионов долларов на развитие малой розничной торговли

Нигерийский цифровой стартап Trade Depot привлек более 100 миллионов долларов инвестиций в 2021 году и стал одним из успешных примеров на континенте.

Генеральный директор Trade Depot Оньекачи Изуканне беседует с The Exchange euronews

Учредитель и генеральный директор Оньекачи Изуканне объяснил, почему технологии инвентаризации и логистики настолько важны для африканских компаний розничной торговли. Оньекачи Изуканне.

Учредитель и генеральный директор Оньекачи Изуканне объяснил, почему технологии инвентаризации и логистики настолько важны для африканских компаний розничной торговли.