Компании-стартапы и инновации активно развиваются по всей Африке. В то время как второй по величине континент в мире ориентируется на будущее, страны региона фокусируются на экономическом процветании.
В этом выпуске The Exchange мы остановимся на инновациях в Африке. В последнее десятилетие Эфиопия является одной из наиболее быстро развивающихся стран Африки и мира. Министр труда и развития навыков Эфиопии Муферихат Камиль Ахмед объясняет, как правительство стимулирует инновации, помогая при этом экономике других стран Африки.
Global Africa Start-Up Awards
Фонд и конкурс Global Start-up Africa Awards связывает компании и инвесторов по всему континенту. Основатели GIIG — организации, занимающейся мероприятием этого года — пояснили: «Предельно ясно, как и было предельно ясно ранее, что развивающиеся рынки продолжают лидировать в мировом экономическом росте. Согласно рыночным прогнозам до 2075 года, демографические показатели — один из основополагающих факторов, способствующих глобальному росту. Есть только один молодой континент, и это — Африка».
Trade Depot: 100 миллионов долларов на развитие малой розничной торговли
Нигерийский цифровой стартап Trade Depot привлек более 100 миллионов долларов инвестиций в 2021 году и стал одним из успешных примеров на континенте.
Учредитель и генеральный директор Оньекачи Изуканне объяснил, почему технологии инвентаризации и логистики настолько важны для африканских компаний розничной торговли.