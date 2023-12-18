64% европейцев готовы положить под ёлку подержанные вещи

Часть ненужных подарков всё равно перепродадут после праздников, может, сразу покупать б/у вещи?

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Согласно новому исследованию, проведённому провайдером онлайн-площадок для объявлений Adevinta, европейцы планируют сократить расходы в этот праздничный сезон.

В опросе приняли участие 5000 потребителей из Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и Испании. Около половины респондентов намерены сэкономить на подарках из-за высокой стоимости жизни.

Кроме того, компания, владеющая несколькими европейскими приложениями онлайн-продаж, таких как Leboncoin во Франции, Kleinanzeigen в Германии и Milanuncios в Испании, выяснила, что 64% европейских потребителей готовы отдать предпочтение секонд-хенду.

Для сравнения, в прошлом году только почти треть (32%) европейских потребителей обратились к рынку подержанных товаров в период новогодних праздников.

47% опрошенных называют при этом экономические причины, а 37% – желание совершать более экологичные покупки.

Четверть покупателей сообщили, что им нравится дарить винтажные вещи, и ещё столько же (24%) заявили, что предпочитают "локальные покупки", а не заказы в Интернете.

Однако некоторые европейцы всё ещё скептично относятся к подаркам, бывшим в употреблении. Более трети (35%) тех, кто не покупал подержанные вещи в прошлом году, заявили, что предпочитают покупать новые вещи.

Эти данные свидетельствуют о том, что некоторые люди по-прежнему придерживаются мнения "новое – это лучшее". "Поэтому нам предстоит многое сделать, чтобы изменить восприятие потребителей и стимулировать дальнейший переход к более экологичному и щадящему для семейного бюджета поведению", – отмечает Пол Хейманн, руководитель отдела повторных продаж Adevinta.

Что делать с ненужными подарками?

Это один из неприятных аспектов праздничного периода. Две трети потребителей утверждают, что им достался подарок, который им не пригодился или просто не понравился.

Обнадёживает тот факт, что лишь 6% респондентов говорят, что выбрасывали нежелательные подарки.

Большинство просто хранят дареное "на всякий случай", зная, что оно им никогда не пригодится, менее четверти (23%) передаривают или избавляются от ненужных вещей через Интернет.

"Вместо того чтобы хранить ненужные подарки, ресейл-площадки позволяют потребителям дать этим вещам вторую жизнь, избавить дом от хлама, а также дают возможность подзаработать в постпраздничный период, когда денег обычно не хватает", – подытожил Хейманн.