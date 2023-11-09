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Журнал Fortune составил список 500 крупнейших компаний Европы

Деловые районы Франкфурта, Лондона и Парижа
Деловые районы Франкфурта, Лондона и Парижа Авторское право Canva
By Doloresz Katanich
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В новом рейтинге Fortune 500 Europe больше всего энергетических компаний. На первом месте — британская Shell.

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Журнал Fortune, который составляет рейтинг крупнейших компаний США Fortune 500, опубликовал свой первый европейский рейтинг. В него вошли компании из 24 стран региона, включая Россию.

Совокупный доход всего европейского рейтинга Fortune 500 составляет $13,9 трлн, что в 3,5 раза превышает ВВП Германии.

Для сравнения: совокупный доход американского рейтинга Fortune 500 составляет $18,1 трлн, а глобального рейтинга Fortune Global 500 — $41 трлн.

В последнем финансовом году европейским корпорациям пришлось преодолеть ряд трудностей, включая войну в Украине и её последствия для цен на энергоносители.
Скотт ДеКарло
редактор списка Fortune

Несмотря на появившиеся в последнее время сообщения о спаде в экономике, Германия по-прежнему остается крупнейшим европейским хабом для прибыльного бизнеса: в список вошли 80 немецких компаний, а в тройку лидеров — Volkswagen и Uniper.

Также следует отметить российский "Газпром", который, несмотря на западные санкции, вызванные войной Москвы против Украины, по-прежнему входит в десятку крупнейших игроков Европы, занимая восьмое место.

В условиях глобальной напряженности и войн, которые привели к росту цен на энергоносители и ограничению их поставок, крупнейшие игроки в этом секторе увеличили свои доходы и заняли лучшие позиции в списке, включая место номер один: британский энергетический гигант Shell является крупнейшим европейским предприятием с годовым доходом в $381 млн в 2022 году.

Среди других энергетических компаний, занявших высокие позиции, — французская TotalEnergies (4), британская BP (6) и Electricité de France, завершающая десятку самых дорогих компаний континента.

Топ-10 рейтинга Fortune 500 Europe на 2023 год

  1. Shell (Великобритания)
  2. Volkswagen (Германия)
  3. Uniper (Германия)
  4. TotalEnergies (Франция)
  5. Glencore (Швейцария)
  6. BP (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
  7. Stellantis (Нидерланды)
  8. "Газпром" (Россия)
  9. Mercedes-Benz Group (Германия)
  10. Electricité de France (Франция).

При этом финансовый сектор, испытывающий трудности в связи со слабым рынком слияний и поглощений, находится дальше в списке: испанский Banco Santander — на 21-м месте, французский BNP Paribas — на 27-м, а британский HSBC Holdings — на 28-м.

И хотя финансовые компании занимают более низкие позиции в рейтинге, они по-прежнему являются наиболее распространенными: в список вошли 84 компании.

Помимо энергетического и финансового секторов в список 500 крупнейших компаний Европы также вошли компании из секторов строительства (30), продуктов питания и напитков (27) и розничной торговли (25).

"В последнем финансовом году европейским корпорациям пришлось преодолеть ряд трудностей, включая войну в Украине и её последствия для цен на энергоносители, а также экономическую нестабильность, вызванную высокой инфляцией и процентными ставками, — отметил редактор списка Fortune Скотт ДеКарло. — Несмотря на неблагоприятные факторы, некоторые отрасли выиграли от повышения потребительского спроса после выхода из пандемии COVID-19, а для некоторых из них устойчивое развитие остается на первом месте. Разнообразное население порождает разнообразные проблемы, поэтому европейские лидеры продолжают расти и адаптироваться в условиях всё более сложного и непредсказуемого геополитического и экономического ландшафта".

В каких странах находятся самые богатые компании?

После Германии наиболее представленной страной в европейском списке Fortune 500 стала Великобритания: в нем фигурируют 76 компаний, на долю которых приходится более 15% от общего дохода списка.

Среди британских компаний, фигурирующих в списке, — Tesco (34), BT Group (152), Diageo (188), Marks & Spencer (255), John Lewis Partnership (274) и BBC Group (436).

За Великобританией и Германией следует Франция: в список попала 71 французская компания, 37 нидерландских и 36 швейцарских.

В Fortune 500 Europe 35 руководителей-женщин, или 7%, что больше, чем 5,8% женщин в Fortune Global 500, но меньше, чем 10,4% в американском Fortune 500.

Большинство компаний, вошедших в список, имеют солидный возраст, в среднем 108 лет. Самой старой компанией в списке является Anheuser-Busch InBev, основанная в 1366 году в Германии.

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