Журнал Fortune составил список 500 крупнейших компаний Европы

В новом рейтинге Fortune 500 Europe больше всего энергетических компаний. На первом месте — британская Shell.

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Журнал Fortune, который составляет рейтинг крупнейших компаний США Fortune 500, опубликовал свой первый европейский рейтинг. В него вошли компании из 24 стран региона, включая Россию.

Совокупный доход всего европейского рейтинга Fortune 500 составляет $13,9 трлн, что в 3,5 раза превышает ВВП Германии.

Для сравнения: совокупный доход американского рейтинга Fortune 500 составляет $18,1 трлн, а глобального рейтинга Fortune Global 500 — $41 трлн.

В последнем финансовом году европейским корпорациям пришлось преодолеть ряд трудностей, включая войну в Украине и её последствия для цен на энергоносители. Скотт ДеКарло редактор списка Fortune

Несмотря на появившиеся в последнее время сообщения о спаде в экономике, Германия по-прежнему остается крупнейшим европейским хабом для прибыльного бизнеса: в список вошли 80 немецких компаний, а в тройку лидеров — Volkswagen и Uniper.

Также следует отметить российский "Газпром", который, несмотря на западные санкции, вызванные войной Москвы против Украины, по-прежнему входит в десятку крупнейших игроков Европы, занимая восьмое место.

В условиях глобальной напряженности и войн, которые привели к росту цен на энергоносители и ограничению их поставок, крупнейшие игроки в этом секторе увеличили свои доходы и заняли лучшие позиции в списке, включая место номер один: британский энергетический гигант Shell является крупнейшим европейским предприятием с годовым доходом в $381 млн в 2022 году.

Среди других энергетических компаний, занявших высокие позиции, — французская TotalEnergies (4), британская BP (6) и Electricité de France, завершающая десятку самых дорогих компаний континента.

Топ-10 рейтинга Fortune 500 Europe на 2023 год

Shell (Великобритания) Volkswagen (Германия) Uniper (Германия) TotalEnergies (Франция) Glencore (Швейцария) BP (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) Stellantis (Нидерланды) "Газпром" (Россия) Mercedes-Benz Group (Германия) Electricité de France (Франция).

При этом финансовый сектор, испытывающий трудности в связи со слабым рынком слияний и поглощений, находится дальше в списке: испанский Banco Santander — на 21-м месте, французский BNP Paribas — на 27-м, а британский HSBC Holdings — на 28-м.

И хотя финансовые компании занимают более низкие позиции в рейтинге, они по-прежнему являются наиболее распространенными: в список вошли 84 компании.

Помимо энергетического и финансового секторов в список 500 крупнейших компаний Европы также вошли компании из секторов строительства (30), продуктов питания и напитков (27) и розничной торговли (25).

"В последнем финансовом году европейским корпорациям пришлось преодолеть ряд трудностей, включая войну в Украине и её последствия для цен на энергоносители, а также экономическую нестабильность, вызванную высокой инфляцией и процентными ставками, — отметил редактор списка Fortune Скотт ДеКарло. — Несмотря на неблагоприятные факторы, некоторые отрасли выиграли от повышения потребительского спроса после выхода из пандемии COVID-19, а для некоторых из них устойчивое развитие остается на первом месте. Разнообразное население порождает разнообразные проблемы, поэтому европейские лидеры продолжают расти и адаптироваться в условиях всё более сложного и непредсказуемого геополитического и экономического ландшафта".

В каких странах находятся самые богатые компании?

После Германии наиболее представленной страной в европейском списке Fortune 500 стала Великобритания: в нем фигурируют 76 компаний, на долю которых приходится более 15% от общего дохода списка.

Среди британских компаний, фигурирующих в списке, — Tesco (34), BT Group (152), Diageo (188), Marks & Spencer (255), John Lewis Partnership (274) и BBC Group (436).

За Великобританией и Германией следует Франция: в список попала 71 французская компания, 37 нидерландских и 36 швейцарских.

В Fortune 500 Europe 35 руководителей-женщин, или 7%, что больше, чем 5,8% женщин в Fortune Global 500, но меньше, чем 10,4% в американском Fortune 500.

Большинство компаний, вошедших в список, имеют солидный возраст, в среднем 108 лет. Самой старой компанией в списке является Anheuser-Busch InBev, основанная в 1366 году в Германии.