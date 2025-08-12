Аляска готовится к саммиту Путина и Трампа. Наблюдателей беспокоит спешка

РЕКЛАМА

Аляска - в центре мирового внимания на этой неделе в связи с запланированной там встречей президентов Путина и Трампа. Точная локация саммита не разглашается, но местное издание Alyaska Landmine ранее сообщило, что лидеры России и США могут пересечься в Гирдвуде.

Губернатор Аляски со своей стороны не исключил, что Трамп и Путин выберут одну из военных баз. В качестве другого возможного адреса журналисты называют Международный аэропорт Анкориджа.

Наблюдатели отмечают, что встреча Трампа и Путина готовится в спешке и что обычно планирование - логистическое и геополитическое - мероприятий такого уровня требует гораздо больше времени.

Правда, сам Трамп заявил на встрече с журналистами, что буквально "за две минуты" разговора с Путиным поймет, быть ли сделке. По его замыслу, в случае успеха саммита на Аляске российскому лидеру предстоит встретиться с украинским президентом Зеленским.

Хозяин Белого дома считает, что Украина и России могут пойти на обмен территориями.

Россия публично не комментировала возможные условия по Украине. Ранее Москва требовала вывода ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а Зеленский подчеркивал, что его страна не собирается "дарить свою землю".