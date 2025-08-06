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Первый эшелон с российскими военными прибыл в Беларусь на учения "Запад-2025" - МО РБ

Российские военные перед началом учений "Запад-2021", архив
Российские военные перед началом учений "Запад-2021", архив Авторское право  Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service via AP
Авторское право Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service via AP
By Euronews
Опубликовано
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Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии на территорию страны первого эшелона с российскими военными для участия в учениях "Запад-2025". В феврале 2022 года после таких учений войска РФ двинулись на Киев

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Первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для подготовки и дальнейшего участия в стратегических учениях вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025" прибыл на белорусскую территорию. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси. Сами учения, которые, как отмечается, являются основным этапом совместной подготовки двух армий в этом году, запланированы на сентябрь

"Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, - отметил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования ВС Беларуси Павел Шебеко. - В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Подобного рода учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Республики Беларусь и Российской Федерации".

Белорусско-российские маневры вызывают особое внимание стран-членов НАТО и Украины. Учения с имитацией ударов по позициям альянса, которые проводились осенью 2021 с участием 200 тысяч военнослужащих, предшествовали вторжению России в Украину. После окончания маневров российские войска вместо того, чтобы отправиться домой, начали наступление на Киев.

Предстоящие учения станут первыми крупномасштабными маневрами в Беларуси с начала войны. В мае белорусский министр обороны Виктор Хренин, пытаясь "подтвердить готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности", заявил, что "Запад-2025" перенесут вглубь территории Беларуси от западных границ. По оценкам экспертов, в нынешних учениях потенциально может быть задействовано от 100 000 до 150 000 военнослужащих.

Владимир Путин наблюдает за учениями "Запад-2021", архив
Владимир Путин наблюдает за учениями "Запад-2021", архив Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что Россия под видом учений может планировать агрессивные действия - не только против Украины.

Как репетицию будущих вторжений воспринимают белорусско-российские маневры в Польше и странах Балтии. Так, в Варшаве многие опасаются возможного удара через Сувалкский коридор, соединяющий Польшу и Литву и отделяющий Калининградскую область России от Беларуси.

В последние годы Кремль увеличил численность своих воинских частей и построил железные дороги на границе с Финляндией, Норвегией и Эстонией, что может свидетельствовать о потенциальной подготовке к более широкому конфликту со странами НАТО. Москва также усилила присутствие в Беларуси различных видов вооружения. А недавно Владимир Путин и Александр Лукашенко сообщили о планах размещения баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на военных объектах в Беларуси.

Впрочем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не считает нападение России на страны альянса после учений "Запад-2025" реальной угрозой.

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