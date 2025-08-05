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Власти Турции взялись за мир с курдами

Президент Палестины Махмуд Аббас выступает с речью во время внеочередного парламентского заседания в Анкаре, 15 августа 2024 г.
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает с речью во время внеочередного парламентского заседания в Анкаре, 15 августа 2024 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
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Турецкий парламентский комитет начинает работу над мирной инициативой, связанной с разоружением курдских сепаратистов.

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В парламенте Турции состоялось первое заседание комиссии, созданной для мирного и правового урегулирования курдского вопроса, а также контроля за процессом разоружения сепаратистов.

Она была сформирована через считанные недели после того, как Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о самороспуске и разоружении, ознаменовав окончание десятилетий вооруженной борьбы своих активистов, добивавшихся создания курдского государства, с Турцией.

Силы региональной курдской администрации РПК в Ираке, 11 июля 2025 года.
Силы региональной курдской администрации РПК в Ираке, 11 июля 2025 года. AP Photo

К самороспуске РПК призвал лидер партии Абдулла Оджалан, который отбывает в турецкой тюрьме пожизненный срок. Его инициатива была поддержана на партийном съезде, постановившем, что РПК "выполнила свою историческую миссию" и теперь курдский вопрос может быть решён демократическим путём.

Ранее президент Турции Турции Реджеп Эрдоган обещал направить дополнительные средства на развитие юго-восточных регионов страны, населённых преимущественно курдами, при условии, что там будет обеспечена безопасность.

Молодежь с фотографией Абдуллы Оджалана, отбывающего срок в тюрьме. 27 февраля 2025 года.
Молодежь с фотографией Абдуллы Оджалана, отбывающего срок в тюрьме. 27 февраля 2025 года. AP Photo

Рабочая партия Курдистана вела вооружённую борьбу с турецкими властями с 1984 года. Анкара на фоне борьбы с сепаратистами не раз проводила операции и на территории соседних стран, в частности, оккупировала ряд территорий на севере Сирии.

Дополнительные источники • AP

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