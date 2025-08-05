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Гибель «Титана»: «Грубейшие нарушения техники безопасности»

Обломки подводного аппарата "Титан", поднятые со дна океана в районе крушения "Титаника", выгружаются в Ньюфаундленде, 28 июня 2023 года
Обломки подводного аппарата "Титан", поднятые со дна океана в районе крушения "Титаника", выгружаются в Ньюфаундленде, 28 июня 2023 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Члены следственной комиссии надеются на пересмотр правовой базы

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«Критические недостатки в организации работы и грубейшие нарушения техники безопасности»: Береговая охрана США выпустила свой отчёт о гибели туристического батискафа «Титан».

Подводный аппарат, на котором туристов возили к затонувшему «Титанику», был раздавлен давлением в июне 2023 года: погибли трое пассажиров, пилот и глава туристической компании Стоктон Раш.

Сотрудники следственной комиссии почтили память погибших минутой молчания
Сотрудники следственной комиссии почтили память погибших минутой молчания AP Photo

Согласно отчёту, если бы Раш остался жив, против него завели бы дело.

По выводам специалистов, конструкция его батискафа была попросту опасной и непригодной для постоянных погружений почти на четыре километра.

При этом глава компании, по имеющимся данным, постоянно игнорировал вопросы безопасности, всячески уклонялся от экспертных проверок и грозил увольнением сотрудникам, поднимавшим такие вопросы.

Выводы следственной комиссии должны предотвратить подобные трагедии в будущем.

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