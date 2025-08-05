Гибель «Титана»: «Грубейшие нарушения техники безопасности»

Члены следственной комиссии надеются на пересмотр правовой базы
«Критические недостатки в организации работы и грубейшие нарушения техники безопасности»: Береговая охрана США выпустила свой отчёт о гибели туристического батискафа «Титан».
Подводный аппарат, на котором туристов возили к затонувшему «Титанику», был раздавлен давлением в июне 2023 года: погибли трое пассажиров, пилот и глава туристической компании Стоктон Раш.
Согласно отчёту, если бы Раш остался жив, против него завели бы дело.
По выводам специалистов, конструкция его батискафа была попросту опасной и непригодной для постоянных погружений почти на четыре километра.
При этом глава компании, по имеющимся данным, постоянно игнорировал вопросы безопасности, всячески уклонялся от экспертных проверок и грозил увольнением сотрудникам, поднимавшим такие вопросы.
Выводы следственной комиссии должны предотвратить подобные трагедии в будущем.