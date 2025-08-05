Гибель «Титана»: «Грубейшие нарушения техники безопасности»

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«Критические недостатки в организации работы и грубейшие нарушения техники безопасности»: Береговая охрана США выпустила свой отчёт о гибели туристического батискафа «Титан».

Подводный аппарат, на котором туристов возили к затонувшему «Титанику», был раздавлен давлением в июне 2023 года: погибли трое пассажиров, пилот и глава туристической компании Стоктон Раш.

Сотрудники следственной комиссии почтили память погибших минутой молчания AP Photo

Согласно отчёту, если бы Раш остался жив, против него завели бы дело.

По выводам специалистов, конструкция его батискафа была попросту опасной и непригодной для постоянных погружений почти на четыре километра.

При этом глава компании, по имеющимся данным, постоянно игнорировал вопросы безопасности, всячески уклонялся от экспертных проверок и грозил увольнением сотрудникам, поднимавшим такие вопросы.

Выводы следственной комиссии должны предотвратить подобные трагедии в будущем.