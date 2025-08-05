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В понедельник, 5 августа, Верховный суд Бразилии выдал ордер на домашний арест бывшего президента страны Жаира Болсонару, которого обвиняют в попытке организации государственного переворота после поражения от действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах 2022 года.

Судья Алешандр де Мораес, возглавляющий расследование в суде высшей инстанции, заявил, что 70-летний экс-президент нарушил запрет на пользование соцсетями, используя телефоны трех своих сыновей-депутатов.

В частности, во время одного из митингов сторонников Болсонару в Рио-де-Жанейро экс-президент обратился к ним по громкой связи с телефона сына Флавиу. Он сказал: "Добрый день, Копакабана, добрый день, моя Бразилия, обнимаю всех, это за нашу свободу".

Юристы Болсонару сообщили, что обжалуют решение суда. Согласно их заявлению, слова бывшего президента "нельзя рассматривать как игнорирование меры пресечения или как преступное деяние".

"Вопиющее неуважение к мерам предосторожности было настолько очевидным, что сын ответчика, сенатор Флавиу Болсонару, решил удалить запись в своем профиле Instagram с целью скрыть юридический проступок", — написал судья де Мораес.

Сенатор Флавиу Болсонару выступает, держа картонную фигуру с изображением отца, бывшего президента Жаира Болсонару, на митинге в Рио-де-Жанейро, 3 августа 2025 Bruna Prado/AP Photo

Судья Алешандр Де Мораес также заявил, что Болсонару "обратился к протестующим, собравшимся в Копакабане в Рио" в воскресенье, чтобы его сторонники могли "попытаться повлиять на Верховный суд".

Флавиу Болсонару в свою очередь заявил в соцсети X, что Бразилия "официально перешла в состоянии диктатуры" после отправки его отца под домашний арест. "Преследование де Мораеса против Болсонару не имеет границ!" — написал сенатор.

Процесс над экс-президентом оказался в центре внимания после переизбрания президента США Дональда Трампа, который активно поддерживал Болсонару, называл процесс против него незаконным и конфликтовал с действующим президентом Лулой да Силвой.

47-й президент США даже связал новые пошлины на бразильский экспорт в США в размере 50% с судом против Болсонару, назвав его "охотой на ведьм".

В заявлении, сделанном через несколько часов после оглашения решения, Бюро по делам Западного полушария Госдепартамента США осудило постановление и пообещало "привлечь к ответственности всех, кто пособничает и содействует" происходящему.

"Наложение еще больших ограничений на возможность Жаира Болсонару защищать себя на публике не является служением обществу. Дайте Болсонару высказаться!" — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Несколькими днями ранее Госдепартамент объявил о введении санкций против Алешандра де Мораеса в связи с "серьезными нарушениями прав человека", злоупотреблением властью и несправедливым и политически мотивированным преследованием Жаира Болсонару.

Правительство Бразилии пока никак не прокомментировало это дело.

В чем обвиняют Болсонару?

Бразильские прокуроры обвиняют Жаира Болсонару в руководстве преступной организацией, которая планировала отменить результаты выборов 2022 года и убить Лулу и де Мораеса, после того как лидер популистов потерпел поражение.

Постановление о домашнем аресте появилось спустя месяц после того, как Болсонару было приказано носить на лодыжке электронный браслет, отслеживающий его передвижение, и наложен комендантский час, пока идет судебное разбирательство. Бывшему президенту разрешили посещать только членов семьи и адвокатов, а все мобильные телефоны в его доме были конфискованы.

Протесты против решения Верховного суда по делу бывшего президента Жаира Болсонару на пляже Копакабана, Рио-де-Жанейро, 3 августа 2025 Bruna Prado/AP Photo

Последнее решение бразильского правосудия было принято через день после того, как десятки тысяч сторонников Болсонару вышли на улицы Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, призывая конгресс Бразилии помиловать его и сотни других людей, находящихся под судом или в тюрьме за их роль в разрушении правительственных зданий в столице Бразилиа 8 января 2023 года.

Ожидается, что Болсонару останется в Бразилиа под домашним арестом. У экс-президента также есть дом в Рио-де-Жанейро, где он тридцать лет избирался депутатом.

Жаир Болсонару стал четвертым президентом Бразилии после военного правления 1964-1985 гг, который был арестован. Действующий бразильский лидер Лула да Силва также был заключен в тюрьму почти на 600 дней в период с 2018 по 2019 год по обвинению в коррупции, которое позже было отменено Верховным судом, который сослался на предвзятость судьи, рассматривавшего дело.