Чили и Новая Зеландия все еще ждут цунами

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Риск цунами в качестве афтершока после мощного землетрясения на Камчатке, случившегося накануне, сохраняется в Новой Зеландии и Чили. Веллингтон на сутки продлил действе предупреждения, призвав население избегать прибрежной зоны. Решение было принято после того, как метеорологи зафиксировали активизацию так называемых нагонных волн , которые порой называют "маленьким цунами".

По их оценкам, большое цунами новозеландцам скорее всего не грозит, однако пляжи признаны местом риска еще минимум на сутки. Две трети новозеландцев живут в пределах трех километров от океана.

Люди слушают анонс об эвакуации района в качестве меры предосторожности на случай цунами в Вальпараисо, 30 ию AP Photo

А в Южной Америки три четырех трех стран имеющих выход к Тихому океану (Колумбия, Эквадор и Перу) отменили предупреждения о цунами.Оно оставлено в Чили - стране, имеющей самое большую береговую линию. Чилийское министерство внутренних дел сообщило, что на пике волнения океана волны достигали 2,5 метров. Их прибрежных зон эвакуированы без малого полтора миллиона человек.

Указатель маршрута эвакуации в случае цунами в Вальпараисо, 30 июля 2025 года. AP Photo

В Японии накануне рекомендацию эвакуироваться получили два миллиона человек. А В США, до которых также докатились отзвуки стихии, к четвергу угрозу цунами сняли.

Землетрясение на Камчатке с магнитудой 8,8, зафиксированное в среду, признано одним из сильнейших в мире с 1900 года, по данным Геологической службы США.

После землетрясения там началось извержение вулкана Ключевская Сопка.