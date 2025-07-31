Чили и Новая Зеландия все еще ждут цунами

Через сутки после землетрясения на Камчатке большинство стран с выходом к Тихому океану отменили предупреждение о цунами или понизили уровень опасности. Начеку остаются Чили и новая Зеландия.
Риск цунами в качестве афтершока после мощного землетрясения на Камчатке, случившегося накануне, сохраняется в Новой Зеландии и Чили. Веллингтон на сутки продлил действе предупреждения, призвав население избегать прибрежной зоны. Решение было принято после того, как метеорологи зафиксировали активизацию так называемых нагонных волн , которые порой называют "маленьким цунами".
По их оценкам, большое цунами новозеландцам скорее всего не грозит, однако пляжи признаны местом риска еще минимум на сутки. Две трети новозеландцев живут в пределах трех километров от океана.
А в Южной Америки три четырех трех стран имеющих выход к Тихому океану (Колумбия, Эквадор и Перу) отменили предупреждения о цунами.Оно оставлено в Чили - стране, имеющей самое большую береговую линию. Чилийское министерство внутренних дел сообщило, что на пике волнения океана волны достигали 2,5 метров. Их прибрежных зон эвакуированы без малого полтора миллиона человек.
В Японии накануне рекомендацию эвакуироваться получили два миллиона человек. А В США, до которых также докатились отзвуки стихии, к четвергу угрозу цунами сняли.
Землетрясение на Камчатке с магнитудой 8,8, зафиксированное в среду, признано одним из сильнейших в мире с 1900 года, по данным Геологической службы США.
После землетрясения там началось извержение вулкана Ключевская Сопка.