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Беспорядки в Анголе идут на спад, их участники предстают перед судом

Фото взято из официального аккаунта Джонаса Мулато, секретаря по международным отношениям JURA - UNITA, в социальной сети X
Фото взято из официального аккаунта Джонаса Мулато, секретаря по международным отношениям JURA - UNITA, в социальной сети X Авторское право  Jonas Mulato
Авторское право Jonas Mulato
By Ema Gil Pires
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Согласно последним официальным данным, в ходе забастовки и последовавших беспорядков погибли 22 человека, 197 получили ранения и более 1200 были арестованы.

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По меньшей мере 22 человека погибли, почти 200 ранены и свыше тысячи арестованы на фоне беспорядков в Анголе, вызванных резким подорожанием топлива из-за отмены госсубсидий на него.

Протесты начались с забастовок водителей маршруток, однако затем вылились в массовые уличные акции с грабежами, мародерство и насилием. В стране начинаются процессы над зачинщиками и участниками беспорядков.

По данным ангольской прессы, население обвиняет полицейских в чрезмерном применении силы и даже в беспорядочной стрельбе, в том числе и по группам молодежи. В муниципалитете Казенга полицейским вменяют в вину гибель шести человек. Сообщается о подобных ситуациях и в других населенных пунктах, пишет Novo Jornal. В социальных сетях тем временем множатся виидеоролики с предполагаемыми примерами полицейского произвола.

Это не первые акции протеста в Анголе против роста цен на топливо В своем заявлении от 18 июля группа Amnesty International осудила действия полиции в некоторых местах, напомнив, что "ангольские власти должны уважать и гарантировать право на свободу мирных собраний".

Рост цен на топливо, отмечают наблюдатели, ударит по самым бедным слоям населения, которые пользуются маршрутками и вынуждены дороже платить за проезд.

Ангола - один из крупнейших производителей нефти в Африке, но стране не хватает перерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса, и топливо импортируется. Правительство приняло решение остановить дотации населению по этой статье, ставя целью сбалансировать госфинансы. По оценкам правительства, отказ от дотаций сэкономит казне до 370 миллионов долларов.

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