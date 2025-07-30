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Через несколько часов после землетрясения магнитудой 8,8 у берегов Камчатки предупреждения о цунами, объявленные в России, Японии и на островных государствах южной части Тихого океана, стали отменяться.

При этом начал извергаться Ключевской – самый высокий активный вулкан в Евразии. Камчатское отделение Единой геофизической службы РАН публикует фото из социальных сетей – извержение видно из иллюминаторов пролетающих в этой зоне самолётов.

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В последние годы Ключевской, расположенный в 450 км к северу от региональной столицы Петропавловска-Камчатского, извергался несколько раз.

Всего на Камчатском полуострове находится около 160 вулканов, 29 из которых считаются действующими.

Землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее в среду у берегов Камчатки, повредило здания и привело к травмам нескольких человек, но, по заявлениям властей, обошлось без жертв.