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Прямой эфир. Через несколько часов после землетрясения на Камчатке начал извергаться вулкан

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Извержение Ключевской Сопки – самого высокого действующего вулкана Евразии, 1 ноября 2023 года.
Извержение Ключевской Сопки – самого высокого действующего вулкана Евразии, 1 ноября 2023 года. Авторское право  AP Photo/Yuri Demyanchuk
Авторское право AP Photo/Yuri Demyanchuk
By Evelyn Ann-Marie Dom & Alexander Kazakevich
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Вулкан Ключевская Сопка – самый высокий в Евразии – начал извергаться после мощного землетрясения в Тихом океане, сообщила региональная служба геологического мониторинга.

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Через несколько часов после землетрясения магнитудой 8,8 у берегов Камчатки предупреждения о цунами, объявленные в России, Японии и на островных государствах южной части Тихого океана, стали отменяться.

При этом начал извергаться Ключевской – самый высокий активный вулкан в Евразии. Камчатское отделение Единой геофизической службы РАН публикует фото из социальных сетей – извержение видно из иллюминаторов пролетающих в этой зоне самолётов.

Следите за последними событиями и последствиями для всего Тихоокеанского региона в текстовой трансляции Euronews.

В последние годы Ключевской, расположенный в 450 км к северу от региональной столицы Петропавловска-Камчатского, извергался несколько раз.

Всего на Камчатском полуострове находится около 160 вулканов, 29 из которых считаются действующими.

Землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее в среду у берегов Камчатки, повредило здания и привело к травмам нескольких человек, но, по заявлениям властей, обошлось без жертв.

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