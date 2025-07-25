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Миграционный поток в Грецию из Ливии возобновился после короткого перерыва

стоковая фотография
стоковая фотография Авторское право  Panagiotis Balaskas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Panagiotis Balaskas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ioannis Karagiorgas
Опубликовано
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Береговая охрана и Frontex провели поисково-спасательную операцию в пятницу утром, обнаружив 150 человек.

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После небольшого перерыва в несколько дней потоки мигрантов из Ливии в Грецию возобновились. В пятницу утром греческая береговая охрана и силы Frontex спасли более 150 человек в ходе двух отдельных инцидентов.

Сначала сотрудники Frontex при помощи грузового судна под флагом Сингапура спасли 113 мигрантов на борту трех надувных лодок у берегов Гавдоса.

Все мигранты находятся в хорошем состоянии и были доставлены в порт Гавдос.

Спустя некоторое время патруль греческой береговой охраны заметил лодку с 39 мигрантами у берегов Ираклиона (Крит). Береговая охрана спасла мигрантов и благополучно доставила их в порт Калия Лименои.

Вот уже несколько недель Греция и Ливия ведут переговоры, чтобы найти решение очень большой проблемы, возникшей в связи с миграционными потоками на Крит. В то же время греческое правительство готовится принять законопроект, который будет предусматривать тюремное заключение мигрантов, не имеющих права на убежище, если они не покинут страну немедленно.

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