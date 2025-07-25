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Жители Греции спасаются от сорокаградусной жары

Афины
Афины Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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Тепловая волна, накрывшая Грецию, не отступает. Во многих районах температура воздуха держится на уровне +40℃. Власти предупреждают жителей о рисках теплового удара.

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В Греции установилась не просто жара, а настоящее пекло. Во многих районах столбик термометра поднимается выше сорокоградусной отметки. Особенно тяжко приходится жителям крупных городов.

В начале недели в муниципалитете Афин беспилотник с тепловизором завиксировал на дороге плюс 68 градусов. Напоминая о риске теплового удара, власти призывают население избегать обезвоживания и перегрева, принимать все необходимые меры с тем, чтобы прохлада в помещениях сохранялась.

''Солнцезащитный крем, шляпа, вентиляторы для свежего воздуха, холодная вода'', - перечисляет стандартный набор для спасения от жары местная жительница. "Хорошая новость в том, что, окунувшись в воду, можно почувствовать себя намного лучше'', - вторит ей ещё одна женщина.

Жара особенно опасна для имеющих проблемы со здоровьем и тех, кто работает на открытом воздухе. Для них Министерство труда выпустило специальные инструкции. "Мы весь день находимся под солнцем, бутылка воды, фрукты, умывание - это все, что вы можете сделать. Иначе вы не сможете работать", - сетует рабочий.

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"Красная пожарная тревога"

По данным профильных ведомств, высокий риск пожаров сохраняется в 11 регионах по всей Греции. Департамент лесного хозяйства объявил "красную тревогу" в связи с опасностью возгораний и распространения огня в лесах.

Пожарные службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям запрещено жечь траву, ветки и мусор, использовать технику, при работе которой могут возникнуть искры, например, циркулярные пилы или сварочные аппараты. Также не разрешается пользоваться уличными барбекю и грилями.

Пожарные, вооружённые силы и полиция ведут патрулирование уязвимых районов с воздуха и призывают население немедленно сообщать в экстренные службы о возгораниях.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, жара начнёт спадать в воскресенье на северо-западе Греции. Лишь в понедельник в большинстве районов ожидается постепенное снижение температур.

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