Жители Греции спасаются от сорокаградусной жары

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В Греции установилась не просто жара, а настоящее пекло. Во многих районах столбик термометра поднимается выше сорокоградусной отметки. Особенно тяжко приходится жителям крупных городов.

В начале недели в муниципалитете Афин беспилотник с тепловизором завиксировал на дороге плюс 68 градусов. Напоминая о риске теплового удара, власти призывают население избегать обезвоживания и перегрева, принимать все необходимые меры с тем, чтобы прохлада в помещениях сохранялась.

''Солнцезащитный крем, шляпа, вентиляторы для свежего воздуха, холодная вода'', - перечисляет стандартный набор для спасения от жары местная жительница. "Хорошая новость в том, что, окунувшись в воду, можно почувствовать себя намного лучше'', - вторит ей ещё одна женщина.

Жара особенно опасна для имеющих проблемы со здоровьем и тех, кто работает на открытом воздухе. Для них Министерство труда выпустило специальные инструкции. "Мы весь день находимся под солнцем, бутылка воды, фрукты, умывание - это все, что вы можете сделать. Иначе вы не сможете работать", - сетует рабочий.

"Красная пожарная тревога"

По данным профильных ведомств, высокий риск пожаров сохраняется в 11 регионах по всей Греции. Департамент лесного хозяйства объявил "красную тревогу" в связи с опасностью возгораний и распространения огня в лесах.

Пожарные службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям запрещено жечь траву, ветки и мусор, использовать технику, при работе которой могут возникнуть искры, например, циркулярные пилы или сварочные аппараты. Также не разрешается пользоваться уличными барбекю и грилями.

Пожарные, вооружённые силы и полиция ведут патрулирование уязвимых районов с воздуха и призывают население немедленно сообщать в экстренные службы о возгораниях.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, жара начнёт спадать в воскресенье на северо-западе Греции. Лишь в понедельник в большинстве районов ожидается постепенное снижение температур.