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Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в четверг, что США прерывают переговоры о прекращении огня в Газе и возвращают свою команду переговорщиков из Катара для консультаций после того, как последний ответ ХАМАС "продемонстрировал отсутствие желания достичь прекращения огня".

"Хотя посредники приложили большие усилия, ХАМАС, похоже, не координирует свои действия и не действует добросовестно, - говорится в заявлении Уиткоффа. - Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и попытаемся создать более стабильную обстановку для жителей Газы".

Неясно, какие "альтернативные варианты" рассматривают США. Белый дом пока не дал комментария, как и Государственный департамент.

Прорыв в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС администрации Трампа не удается достичь уже несколько месяцев, тем временем обстановка в Газе продолжает ухудшаться.

Недавно в этом палестинском анклаве был зафиксирован самый смертоносный день для искателей помощи за 21 месяц войны: в воскресенье по меньшей мере 85 палестинцев были убиты при попытке получить продовольствие.

Стороны провели несколько недель переговоров в Катаре, сообщая о небольших признаках прогресса, но без серьезных прорывов.

Официальные лица заявили, что главным камнем преткновения является передислокация израильских войск после прекращения огня.

Уиткофф сказал, что США "решительно" добиваются прекращения конфликта в Газе, и выразил сожаление, "что ХАМАС действует таким эгоистичным образом".

Ранее в четверг офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отозвал команду своих переговорщиков в Израиль в связи с ответом ХАМАС.

Протестующие на митинге в Тель-Авиве призывают к прекращению войны и немедленному освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, 24 июля 2025 года. AP Photo

В кратком заявлении офис премьер-министра выразил признательность за усилия Уиткоффа и посредников - Катара и Египта, но не сообщил никаких подробностей.

Обсуждаемая сделка включает 60-дневное прекращение огня, при котором ХАМАС освободит 10 живых заложников и передаст останки еще 18 человек в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Кроме того, проект предусматривает увеличение поставок помощи, а также проведение между двумя сторонами переговоров о долгосрочном перемирии.

Переговоры зашли в тупик из-за противоречивых требований. ХАМАС заявляет, что освободит всех заложников только в обмен на полный вывод израильских войск и прекращение войны.

Израиль говорит, что не согласится прекратить войну, пока ХАМАС не откажется от власти и не разоружится. Палестинская группировка это условие отвергает.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручает президенту США Дональду Трампу папку во время встречи в Голубой комнате Белого дома, 7 июля 2025 года. AP Photo

Для Трампа, который пытается позиционировать себя в качестве миротворца и не скрывает, что хочет получить Нобелевскую премию мира, это новая неудача.

Президент-республиканец также обещал быстро договориться о прекращении войны в Украине, но и там не было достигнуто большого прогресса.

Что касается войны в Газе, то в начале этого месяца Трамп встретился с Нетаньяху в Белом доме и поддержал его усилия по достижению прорыва и соглашения о прекращении огня.

Но несмотря на то, что после совместных ударов по ядерным объектам Ирана израильский лидер покинул Вашингтон, не добившись никакого прорыва, партнерские отношения американского президента с Нетаньяху только укрепились.