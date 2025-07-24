Европейская оборона и пошлины США - главные вопросы на встрече Мерца и Макрона

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Канцлер Германии Фридрих Мерц принял в среду в Берлине президента Франции Эммануэля Макрона. Стороны обсудили вопросы обороны, включая разработку и проиводство истребителей нового поколения FCAS.

В настоящее время проект находятся под угрозой. Согласно существующим договоренностям, в программе в равной степени должны участвовать французское предприятие Dassault, Airbus в Германии и испанская фирма Indra. Однако Dassault и Airbus ведут борьбу за контроль над проектом.

Предполагается, что в конце августа в Тулоне пройдет совместное заседание правительств Франции и Германии. К этому сроку спор должен быть разрешен.

Мерц и Макрон также затронули тему торговых отношений ЕС и США. Они заявили о готовности ответить контрмерами на возможные американские пошлины в отношении товаров ЕС, если в ходе текущих переговоров с Вашингтоном не будет найдено решение.

Париж и Берлин намерены тесно координировать действия с Италией и Еврокомиссией на заключительном этапе дискуссий.

Лив Старуд, Euronews: "Поскольку Европу ждут перемены в том, что касается не только вопросов обороны, но и энергетики, торговли и общей политики ЕС, лидерам предстоит многое обсудить и решить, пока время еще на их стороне".