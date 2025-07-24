Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
РЕКЛАМА

Лесной пожар на Кипре: погибли два человека

Пожар в деревне Суни, 24 июля 2025 года
Пожар в деревне Суни, 24 июля 2025 года Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By euronews with ΚΥΠΕ, ΡΙΚ
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В результате пожара сгорели дома и автомобили, ведутся спасательные работы.

РЕКЛАМА

На Кипре продолжается борьба с крупным пожаром на севере Лимассола, который привел к эвакуации по меньшей мере четырех деревень в первый день волны аномальной жары, охватившей страну.

По данным полиции, вечером в среду в сгоревшем дотла автомобиле на дороге Монагри-Аласса были обнаружены двое погибших.

Кроме того, два человека были эвакуированы с обширными ожогами в ожоговую клинику Главной больницы Никосии, их состояние оценивается как тяжелое, но не критическое, сообщил CYPE пресс-секретарь OCYPY Хараламбос Харилау.

На рассвете активного фронта не было

На рассвете в четверг представитель пожарной службы Андреас Кеттис сообщил, что активного фронта нет, но подчеркнул, что ожидается усиление ветра и, в сочетании с сильной жарой, ситуация вновь станет очень опасной.

С первыми лучами солнца началось пожаротушение с воздуха.

Последствия пожара в деревне Суни
Последствия пожара в деревне Суни Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В результате пожара сгорели дома и автомобили, продолжается спасение гражданских лиц.

Из-за пожара дороги Тримиклини - Лания - Аласса и Вуни - Агиос Амбросиос - Кибидон остаются закрытыми.

"Я могу подтвердить, что некоторым жилым домам нанесен значительный ущерб", - сказал представитель пожарной службы Андреас Кеттис.

Температура воздуха на Кипре вчера достигла 43 градусов Цельсия, а сегодня, по прогнозам, поднимется до 44 градусов.

По словам председателя районной организации самоуправления Пафоса Хараламбоса Питтокопитиса, огонь выходит из-под контроля в треугольнике между Агия Варвара - Натас и Эпископи.

По словам Питтокопитиса, фронт в направлении Агия Варвара, похоже, находится под контролем. Однако, добавил он, с его точки обзора не видно района Натас и Эпископи.

Последствия пожара в деревне Суни
Последствия пожара в деревне Суни Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Питтокопитис сказал CYPE, что морфология местности, дикая густая растительность и сильный ветер затрудняют работу пожарных, но, по его словам, они прилагают нечеловеческие усилия, чтобы выполнить свой долг в полной мере.

Жители районов Натас и Эпископи помогают в тушении, поскольку из-за сильного ветра огонь быстро разрастается.

Пламя в деревне Суни
Пламя в деревне Суни Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Жители рассказали CYPE, что пожар начался с поля в Агии Маринуде, распространился на Агию Варвару в Маратусе, достиг Натаса и Эпископи, которые являются соседними общинами.

В настоящее время, по их словам, жилым домам ничего не угрожает, однако в этих сельских районах много загонов с домашним скотом.

Гражданская оборона приказала эвакуировать жителей в этом районе.

Представитель правительства Константинос Летибиотис сообщил, что Никосия обратилась с просьбой о помощи к соседним государствам, и Иордания уже ответила положительно и планирует прислать два самолета. В то же время по просьбе Республики Кипр был задействован механизм гражданской обороны Европейского союза.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Экстремальная жара в Греции и на Кипре сохранится в выходные

Яннис Антониу: "Подтверждение рамок для диалога по кипрской проблеме имеет решающее значение

Президент Кипра: "Стена оккупации не является непробиваемой"