Лесной пожар на Кипре: погибли два человека

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На Кипре продолжается борьба с крупным пожаром на севере Лимассола, который привел к эвакуации по меньшей мере четырех деревень в первый день волны аномальной жары, охватившей страну.

По данным полиции, вечером в среду в сгоревшем дотла автомобиле на дороге Монагри-Аласса были обнаружены двое погибших.

Кроме того, два человека были эвакуированы с обширными ожогами в ожоговую клинику Главной больницы Никосии, их состояние оценивается как тяжелое, но не критическое, сообщил CYPE пресс-секретарь OCYPY Хараламбос Харилау.

На рассвете активного фронта не было

На рассвете в четверг представитель пожарной службы Андреас Кеттис сообщил, что активного фронта нет, но подчеркнул, что ожидается усиление ветра и, в сочетании с сильной жарой, ситуация вновь станет очень опасной.

С первыми лучами солнца началось пожаротушение с воздуха.

Последствия пожара в деревне Суни Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В результате пожара сгорели дома и автомобили, продолжается спасение гражданских лиц.

Из-за пожара дороги Тримиклини - Лания - Аласса и Вуни - Агиос Амбросиос - Кибидон остаются закрытыми.

"Я могу подтвердить, что некоторым жилым домам нанесен значительный ущерб", - сказал представитель пожарной службы Андреас Кеттис.

Температура воздуха на Кипре вчера достигла 43 градусов Цельсия, а сегодня, по прогнозам, поднимется до 44 градусов.

По словам председателя районной организации самоуправления Пафоса Хараламбоса Питтокопитиса, огонь выходит из-под контроля в треугольнике между Агия Варвара - Натас и Эпископи.

По словам Питтокопитиса, фронт в направлении Агия Варвара, похоже, находится под контролем. Однако, добавил он, с его точки обзора не видно района Натас и Эпископи.

Последствия пожара в деревне Суни Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Питтокопитис сказал CYPE, что морфология местности, дикая густая растительность и сильный ветер затрудняют работу пожарных, но, по его словам, они прилагают нечеловеческие усилия, чтобы выполнить свой долг в полной мере.

Жители районов Натас и Эпископи помогают в тушении, поскольку из-за сильного ветра огонь быстро разрастается.

Пламя в деревне Суни Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Жители рассказали CYPE, что пожар начался с поля в Агии Маринуде, распространился на Агию Варвару в Маратусе, достиг Натаса и Эпископи, которые являются соседними общинами.

В настоящее время, по их словам, жилым домам ничего не угрожает, однако в этих сельских районах много загонов с домашним скотом.

Гражданская оборона приказала эвакуировать жителей в этом районе.

Представитель правительства Константинос Летибиотис сообщил, что Никосия обратилась с просьбой о помощи к соседним государствам, и Иордания уже ответила положительно и планирует прислать два самолета. В то же время по просьбе Республики Кипр был задействован механизм гражданской обороны Европейского союза.