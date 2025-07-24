10 человек погибли во время тушения лесного пожара в Эскишехире

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Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли сообщил, что 10 человек погибли во время ликвидации последствий лесного пожара в Сейитгази, Эскишехир. Они попали в ловушку из огня из-за внезапного изменившегося направления ветра.

Пятеро из погибших были работниками лесничества, а пятеро - добровольцами из Ассоциации поиска и спасения (AKUT).

Еще 14 человек получили ранения.

В Турции в эти дни установилась экстремальная жара. Власти простят жителей страны проявлять острожность.

Турция часто сталкивается с лесными пожарами в летние месяцы при повышении температуры. Особенно в Центральной Анатолии, Эгейском и Средиземноморском регионах пожары, вызванные засухой, ветром и высокими температурами, угрожают как природе, так и жизни людей.

После пожара в Измире в начале июля, последний пожар в районе Сейитгази в Эскишехире дополнил эту болезненную картину. Во время пожара в Измире погибли два человека.

Гибель команды, реагировавшей на пожар, в очередной раз показала, каким высоким рискам подвергаются сотрудники и добровольцы, участвующие в ликвидации последствий стихийных бедствий. Эксперты предупреждают, что из-за изменения климата такие пожары становятся все более частыми и разрушительными.