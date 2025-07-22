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Ставший объектом мемов британский истребитель F-35B наконец покинул Индию

ФАЙЛ: Самолет F35 Lockheed Martin летит на Парижском авиасалоне в Ле Бурже, к северу от Парижа, 17 июня 2025 г.
ФАЙЛ: Самолет F35 Lockheed Martin летит на Парижском авиасалоне в Ле Бурже, к северу от Парижа, 17 июня 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Aleksandar Brezar
Опубликовано Последние обновления
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Британский истребитель F-35B, застрявший на месяц в индийском штате Керала из-за технических неполадок, наконец-то взлетел после проведённого британскими инженерами ремонта. Он прославился тем, что вызвал в соцсетях шквал мемов, в том числе созданных ИИ.

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Британский истребитель F-35B, застрявший в индийском аэропорту с 14 июня, смог вылететь домой (а именно: на британский авианосец в австралийском Дарвине) после ремонта командой инженеров.

Истребитель-невидимка провёл в международном аэропорту Тируванантапурама южного индийского штата Керала, месяц. У самолета были проблемы с гидравликой и вспомогательной силовой установкой (APU), которые в итоге удалось устранить, сообщил представитель аэропорта.

Один из самых совершенных самолетов в мире стоимостью 115 миллионов долларов прославился после того, как стал стал мишенью мемов и карикатур в соцсетях, созданных искусственным интеллектом.

В июне самолет совершал очередной вылет в Аравийском море, когда из-за плохой погоды не смог вернуться на флагманский авианосец Королевского флота HMS Prince of Wales. В итоге истребитель приземлился в столице штата Керала.

Британский самолет F-35B, который приземлился после экстренной передислокации 14 июня, вылетел сегодня из международного аэропорта Тируванантапурама. Работающая с 6 июля британская инженерная группа завершила ремонт и проверку безопасности, что позволило самолету вернуться к активной эксплуатации
заявление

"Великобритания по-прежнему очень благодарна за поддержку и сотрудничество индийским властям и командам аэропорта на протяжении всего процесса ремонта и восстановления", - заявили члены Верховной комиссии.

'Я не хочу улетать'

Застрявший военный самолет американского производства, изготовленный компанией Lockheed Martin, стал объектом множества мемов, особенно в Индии.

В аккаунте департамента туризма штата Керала появилось сообщение, где самолёт был изображён на асфальте в окружении кокосовых пальм с вымышленным пятизвездочным отзывом: "Керала - такое удивительное место, что не хочется улетать. Определённо рекомендую".

Высшее должностное лицо департамента туризма К Биджу сказал, что пост был сделан "с юмором". "Это наш способ поблагодарить британцев - крупнейшую группу туристов в Керале", - сказал Биджу.

На одном из мемов, опубликованных в X, самолет изображён на фоне живописного пейзажа, где он наслаждался закусками с группой жителей, а на другом - переоборудованным в лодочный домик.

Ранее возникли опасения, что самолет может быть частично разобран и перевезён в грузовом самолете, если ремонт окажется безуспешным. Однако Министерство обороны Великобритании отвергло эти предположения.

Дополнительные источники • AP

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