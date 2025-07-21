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Индонезия: жертвами пожара на пароме стали три человека, сотни людей спасены

Спасательное судно приближается к парому KM Barcelona после того, как он загорелось в водах у острова Талисе в Северном Сулавеси, Индонезия, воскресенье, 20 июля 2025 г.
Спасательное судно приближается к парому KM Barcelona после того, как он загорелось в водах у острова Талисе в Северном Сулавеси, Индонезия, воскресенье, 20 июля 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
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Индонезийским спасателям удалось оказать помощь сотням пассажирам загорешегося парома KM Barcelona VA. В операции были задействованы несколько судов.

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В Индонезии подтверждена гибель трех человек в результате пожара на пароме. 568 человек, как сообщается, выжили. Паром KM Barcelona VA совершал регулярный рейс. Инцидент произошел между островами Талисе и Биаро.

На снимках, опубликованных в социальных сетях, видно, как пассажиры прыгают в море, а паром охвачен черным дымом и пламенем.

В спасательной операции были задействованы суда береговой охраны, несколько катеров и резиновые лодки. Людям оказывали помощь и местные рыбаки. Выжившие были доставлены на ближайшие острова. По словам официальных лиц, пожар, начавшийся в кормовой части парома, был потушен в течение часа.

Ранее власти заявляли, что погибли пять человек. В понедельник Национальное поисково-спасательное агентство обнародовало новые данные. Двух пассажиров, которые, как сообщалось, погибли, удалось спасти. Один из них двухмесячный ребенока, чьи легкие были заполнены морской водой.

В списке пассажиров парома значилось только 280 человек и 15 членов экипажа. Однако на борту находилось горздо больше людей. Национальное спасательное агентство заявило, что выжили 568 человек. В Индонезии часто бывает так, что количество пассажиров на паромах значительно отличается от заявленного. Вместимость парома KM Barcelona VA составляет 600 человек.

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