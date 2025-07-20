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В субботу во время экскурсии по бухте Халонг во Вьетнаме опрокинулась туристическая лодка из-за внезапно налетевшего штрома. По меньшей мере 34 человека погибли, 8 числятся пропавшими без вести.

На борту судна Wonder Sea, находились 48 пассажиров и пять членов экипажа, все граждане Вьетнама. Катастрофа произошла в субботу днем, когда гроза с сильным ветром застала группу во время посещения одного из самых туристических районов страны.

Как сообщает газета VNExpress, спасателям удалось спасти 11 человек и обнаружить десятки тел в районе крушения. Первоначально сообщалось о 12 выживших, но позже цифра была скорректирована.

Спасатели на месте инцидента AP/AP

Среди спасенных был 14-летний мальчик, которого нашли живым после того, как он провел четыре часа в ловушке в перевернутом корпусе лодки. Власти подтвердили, что большинство пассажиров были туристами из Ханоя, в том числе около 20 несовершеннолетних.

Трагедия произошла в то время, когда новый тропический шторм под названием "Випха" направляется к северу Вьетнама. Национальный метеорологический центр предупредил, что в ближайшие дни это явление может затронуть прибрежную зону бухты Халонг, что еще больше осложнит поисково-спасательные операции.