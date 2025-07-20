Бедуины отступили из Эс-Сувейды, что дает надежду на прочное перемирие

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Несмотря на объявленное в субботу прекращение огня, столкновения в сирийской провинции Эс-Сувейда продолжались до поздней ночи.

В субботу в туда были переброшены правительственные войска, чтобы остановить возобновившиеся в четверг бои.

Вскоре после этого министерство внутренних дел Сирии заявило, что они прекратились и что Эс-Сувейда очищена от боевиков бедуинских племен. Однако позднее несколько столкновений произошло в районе, где преобладают друзы.

Столкновения между друзами и местными бедуинскими племенами, исповедующими ислам суннитского толка, начались в прошлое воскресенье в южной части Эс-Сувейды. Правительственные войска вмешались в ситуацию, номинально для восстановления порядка, но в итоге приняли сторону бедуинов против друзов.

В четверг правительственные войска в основном покинули провинцию, на следующий день после того, как Израиль нанес несколько ударов по Дамаску, объяснив это необходимостью защиты друзской общины.

Однако вскоре после этого государственные СМИ сообщили, что друзские боевики начали ответные атаки на бедуинские общины.

В своем втором телеобращении после начала боевых действий президент Сирии Ахмед аш-Шараа обвинил в эскалации конфликта "незаконные группировки с одной стороны и бедуинские общины с другой, что привело к беспрецедентному ухудшению ситуации".

Он призвал все стороны "полностью посвятить себя" прекращению огня.

"Все должны понять, что этот момент требует единства и полного сотрудничества, чтобы преодолеть трудности, с которыми мы все сталкиваемся, и защитить нашу страну и землю от иностранного вмешательства и внутренних раздоров", - сказал он в субботу.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за неделю столкновений погибли по меньшей мере 940 человек. Между тем, по оценкам ООН, около 80 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.