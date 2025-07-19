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Венесуэла освободила 10 американцев в обмен на 250 венесуэльских мигрантов, депортированных в Сальвадор

Мигранты, депортированные несколько месяцев назад из США в Сальвадор, прибыли в Венесуэлу
Мигранты, депортированные несколько месяцев назад из США в Сальвадор, прибыли в Венесуэлу Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Christina Thykjaer и AP
Опубликовано
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В ходе исторического трехстороннего обмена Венесуэла освободила 10 граждан и постоянных жителей США в обмен на репатриацию более 250 венесуэльских мигрантов, которые были депортированы Соединенными Штатами в Сальвадор при администрации Трампа.

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Венесуэла освободила 10 граждан и постоянных жителей США в обмен на репатриацию более 250 венесуэльских мигрантов, которые были депортированы несколько месяцев назад администрацией США в Сальвадор в рамках ограничительной иммиграционной политики, проводимой президентом Трампом.

Это трехстороннее соглашение между Венесуэлой, США и Сальвадором является дипломатическим достижением для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ключевым политическим жестом для Дональда Трампа в его кампании по возвращению американцев, находящихся в заключении за рубежом, и стратегической победой президента Сальвадора Найиба Букеле, который предложил обмен несколько месяцев назад.

"Каждый американец, несправедливо задержанный в Венесуэле, теперь свободен и вернулся в нашу страну", - заявил госсекретарь США Марко Рубио, поблагодарив Букеле, близкого союзника Трампа. Сальвадорский лидер подтвердил, что Сальвадор передал всех венесуэльцев, находящихся под стражей, а Мадуро назвал пятницу "днем благословений и хороших новостей для Венесуэлы".

Венесуэльские мигранты были освобождены из CECOT, тюрьмы строгого режима в Сальвадоре, где они содержались по обвинению в принадлежности к банде Tren de Aragua. В марте Сальвадор принял от администрации Трампа плату в размере 6 миллионов долларов за их содержание в тюрьме, вызвав резкую критику. Трамп сослался на Закон о врагах-иностранцах 1798 года, чтобы оправдать их депортацию без четких доказательств.

Жестокое обращение, пытки и смерти в CECOT

Ранее несколько правозащитных НПО зафиксировали факты жестокого обращения, пыток и смертей в Центре содержания террористов (CECOT).

На официальных снимках венесуэльцы, закованные в наручники, садятся в самолеты под охраной спецназа. Некоторые плакали и обнимались по прибытии в Каракас.

Мадуро заявил, что многие из них подвергались жестокому обращению, а один даже потерял почку из-за побоев. По словам министра внутренних дел Диосдадо Кабельо, перед освобождением репатрианты пройдут медицинское освидетельствование и проверку анкетных данных. Один из них - Андри Эрнандес Ромеро, визажист, арестованный в Сан-Диего и доставленный в Сальвадор. Конгрессмен Роберт Гарсия подтвердил его благополучное возвращение в Венесуэлу.

Соглашение последовало за предложением Букеле обменять задержанных венесуэльцев на "политических заключенных", удерживаемых Мадуро, что вызвало резкую реакцию венесуэльского правительства, которое назвало Букеле "неофашистом".

Родственники освобожденных американцев настаивают на их невиновности, утверждая, что они были использованы режимом Мадуро в качестве политических марионеток. Один из них - Лукас Хантер, который, по словам его семьи, был похищен в Колумбии венесуэльскими охранниками.

Сделка укрепляет позиции Мадуро, стремящегося легитимизировать себя после выборов 2024 года, которые международные наблюдатели и западные страны считают фальсифицированными.

Несмотря на официальную позицию США, не признающих правительство Мадуро, две страны договорились об освобождении мигрантов в 2024 году. В мае Венесуэла освободила ветерана ВВС США, а тремя месяцами ранее - еще шесть американцев после усилий специального посланника Ричарда Гренелла.

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