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Бывший белорусский политзаключенный Сергей Тихановский обратился к соотечественникам за финансовой помощью на медицинское обследование и восстановление. Соответствующий сбор был объявлен в пятницу на платформе фонда солидарности BYSOL, оказывающего поддержку людям пострадавшим от репрессий со стороны белорусских властей.

"Мне непросто просить о помощи, но пришла и моя очередь, - написал Тихановский. - Сегодня я обращаюсь к вам за поддержкой, как и десятки других беларусов, переживших репрессии. Моя жена – лидер демократических сил, но это не значит, что за моей спиной неограниченные ресурсы, а мои проблемы со здоровьем решаются автоматически. Моё восстановление – вызов для меня, как и для каждого, кто прошёл через тюрьму".

Блогер, автор канала "Страна для Жизни", напомнил, что в 2020 году хотел участвовать в президентских выборах в Беларуси, но вместо этого оказался за решёткой – "на пять долгих лет": "Почти всё это время я провёл в одиночной камере. Без общения, без медицинской помощи, в условиях давления, которые трудно описать словами.

Но всё это время я держался. Верил, что выйду, обниму своих детей, снова услышу голос Светланы. И 21 июня 2025 года это случилось – я оказался на свободе. Сегодня я снова рядом с семьёй, и это счастье, которое невозможно переоценить.

Однако я вышел с подорванным здоровьем. И теперь моя главная задача – восстановиться, чтобы продолжать полноценно жить, работать и бороться.

Я хочу поправить здоровье, вернуть свою силу и продолжать быть полезным. Для своей семьи, для Беларуси, для вас".

Сергей Тихановский с женой Светланой на пресс-конференции в Вильнюсе на следующий день после освобождения Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

На восстановление Сергей Тихановский попросил 8000 евро:

"€2500 – полное медицинское обследование. За пять лет мне не сделали ни одного анализа. Нужно понять, в каком состоянии мой организм, пройти УЗИ, МРТ, сдать анализы и попасть к нужным врачам.

€4500 – стоматология и протезирование. Почти все зубы разрушены. За решёткой это не лечится – максимум, что могли сделать, это вырвать. Сейчас мне нужно пройти полное лечение, протезирование, чтобы не испытывать боль каждый раз, когда я ем или говорю.

€1000 – коррекция зрения. Зрение упало значительно. Требуется диагностика и либо подбор очков, либо операция".

Уже к утру субботы необходимая сумма была собрана.

Сергей Тихановский вышел на свободу 21 июня 2025 года. Этому способствовал визит в Беларусь спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Белорусские власти вывезли его в Литву, где он воссоединился с семьей.

За годы пребывания в тюрьме Тихановский сильно похудел. Оказавшись за границей, он пообещал продолжить борьбу с белорусским режимом. Две недели назад оппозиционер заверил, что "нанесет мощный удар по лукашизму", и попытался собрать на это 200 тысяч евро, но тогда на этот призыв откликнулись лишь немногие.