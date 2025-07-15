Министры обороны США и Германии встретились в Пентагоне

РЕКЛАМА

В Вашингтоне прошли переговоры министров обороны США и Германии.

По данным СМИ, они обсудили поставки Украине систем ПВО "Пэтриот".

Перед встречей в Пентагоне министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что "Германию и Соединенные Штаты объединяет давнее, глубокое и доверительное партнерство, которое укрепляет не только наши две страны, но и приносит пользу всему трансатлантическому альянсу".

"В ответ на меняющийся ландшафт безопасности Германия и наши европейские союзники предприняли значительные шаги по укреплению европейского вклада в НАТО. Мы взяли на себя обязательство существенно увеличить наши инвестиции в оборону, достигнув 5% нашего ВВП к 2035 году", - заявил Писториус.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о "невероятном прогрессе в рамках НАТО, в котором Германия взяла на себя ведущую роль" и выразил надежду на "активную дискуссию".

"Помимо двусторонних тем, сегодня у нас будет возможность обсудить некоторые ключевые задачи безопасности, с которыми мы сталкиваемся вместе, укрепление НАТО и повышение потенциала коллективной обороны, что действительно является актуальной задачей, сохранение нашей твердой поддержки Украины в ее мужественной борьбе за свободу и суверенитет и решение вопросов региональной динамики безопасности в таких ключевых регионах, как Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион", - также сказал Писториус.

Встреча состоялась после того, как президент США Дональд Трамп принял в Белом доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Трамп заявил, что члены НАТО закупят американское оружие, включая Patriot, на "миллиарды и миллиарды" долларов и передадут его Украине в рамках ближайшей сделки, призванной помочь Киеву защититься от продолжающегося полномасштабного вторжения России.

По словам Трампа, этот шаг должен послужить предупреждением президенту России Владимиру Путину о том, что он серьезно настроен на окончание войны.

США также готовы ввести пошлины в 100% в отношении России в ответ на отсутствие у Путина интереса к прекращению войны в Украине, которые, по словам Трампа, могут начать действовать через 50 дней.

"Мы потратили 250 миллиардов долларов на эту войну... и мы хотим, чтобы она закончилась. Я разочарован Путиным, потому что я думал, что мы договоримся еще два месяца назад", - добавил он.

Система ПВО Patriot способна обнаруживать и перехватывать широкий спектр надвигающихся воздушных целей, в частности баллистические ракеты высокого класса, и считается одной из лучших в мире, и это в то время, когда Москва усиливает свои ночные ракетные атаки и атаки беспилотников на фоне полномасштабной войны против Украины, которая идет уже четвертый год.

Выступая в минувший четверг на конференции по восстановлению Украины в Риме, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия оплатит две системы, а Норвегия согласилась поставить одну.

Другие европейские партнеры также заявили о своей готовности помочь, сказал Зеленский.