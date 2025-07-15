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Судно Frontex затонуло у берегов Лесбоса. Экипаж в безопасности

Frontex
Frontex Авторское право Santi Palacios/AP
Авторское право Santi Palacios/AP
By euronews и ΑΠΕ -ΜΠΕ
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В районе наблюдались неблагоприятные погодные условия, когда судно вышло на помощь тонувшим мигрантам.

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Судно Frontex затонуло у берегов Лесбоса, натолкнувшись на риф.

Согласно первоначальной информации, это было судно португальской береговой охраны, патрулировавшее район под эгидой Европейского агентства пограничной и береговой охраны. Оно занималось поиском нелегальных мигрантов, чья лодка затонула днем ранее.

На судне находились пять португальских членов экипажа и греческий "офицер связи". Все они поднялись на борт спасательной шлюпки и вскоре были доставлены в порт катером греческой береговой охраны.

Кораблекрушение произошло в районе моря к северо-западу от Лесбоса. В этом районе наблюдались неблагоприятные погодные условия.

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