Самый большой кусок Марса на Земле выставлен на аукцион в Нью-Йорке

РЕКЛАМА

В среду на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке будет выставлен 25-килограммовый камень по цене от 2 миллионов долларов (1,71 миллиона евро) до 4 миллионов долларов (3,42 миллиона евро). Почему так дорого? Это самый большой кусок Марса, когда-либо найденный на Земле.

Марсианский камень, известный как NWA 16788, будет продан в рамках аукциона, посвященного естественной истории, в который также входит скелет молодого динозавра цератозавра высотой более 2 метров и длиной почти 3 метра.

По данным аукционного дома, метеорит, предположительно, был снесен с поверхности Марса мощным ударом астероида и пролетел 225 миллионов километров до Земли, где упал в африканскую пустыню Сахара.

Охотник за метеоритами нашел его в отдаленном регионе Агадез в Нигере в ноябре 2023 года, сообщает Sotheby's.

Красновато-коричневая глыба примерно на 70% больше, чем следующий по величине кусок Марса, найденный на Земле, и составляет почти 7% от всего марсианского материала, находящегося на нашей планете, сообщает Sotheby's. Его размеры составляют почти 375 миллиметров в длину, 279 миллиметров в ширину и 152 миллиметра в высоту.

Марсианский метеорит весом 24,67 кг, который считается крупнейшим осколком Марса на Земле, будет выставлен на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке Richard Drew/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Этот марсианский метеорит - самый большой кусок Марса, который мы когда-либо находили, - говорит Кассандра Хаттон, заместитель председателя по науке и естественной истории Sotheby's. - Он более чем в два раза больше того, что мы ранее считали самым большим куском Марса".

Камень - суперредкая находка. По данным Sotheby's, из более чем 77 000 официально признанных метеоритов, найденных на Земле, существует всего 400 марсианских метеоритов. Хаттон утверждает, что небольшой кусок метеорита был взят для изучения, чтобы подтвердить его марсианское происхождение.

По словам представителей Sotheby's, камень имеет зернистую текстуру, состоящую в основном из пироксена, маскелинита и оливина.

По словам Хаттон, он также имеет стекловидную поверхность, что, скорее всего, объясняется высокой температурой, которая обжигала его при падении через земную атмосферу.

"Так что это была первая подсказка, что это не просто большой камень на земле", - говорит она.

Скелет молодого цератозавра позднего юрского периода, оцененный в 4–6 миллионов долларов, выставлен на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Richard Drew/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Неясно, когда именно метеороид упал на Землю, но, по словам представителей Sotheby's, испытания показали, что это произошло, скорее всего, в последние годы.

Скелет юного цератозавра был найден в 1996 году недалеко от Ларами, штат Вайоминг, США, в карьере Bone Cabin - золотой жиле для костей динозавров. Специалисты собрали около 140 ископаемых костей с некоторыми скульптурными материалами, чтобы воссоздать скелет, и смонтировали его, чтобы он был готов к экспонированию.

По данным Sotheby's, скелет относится к позднему юрскому периоду, около 150 миллионов лет назад. Его аукционная оценка составляет от 4 миллионов долларов (3,42 миллиона евро) до 6 миллионов долларов (5,13 миллиона евро).

Неизвестно, удастся ли продать эти предметы по такой цене, ведь ранее они никогда не продавались на аукционе. Sotheby's утверждает, что тот, кто приобретет невероятно редкие предметы, гарантированно станет обладателем единственного в своем роде кусочка истории.