Союзникам необходимо наращивать производство вооружений - глава НАТО Марк Рютте

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Канцлер Германии Фридрих Мерц принял в среду в Берлине генерального секретаря НАТО Марка Рютте по случаю 70-летия вступления ФРГ в оборонный альянс.

Члены НАТО недавно согласились значительно увеличить военные расходы, после того как президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за собственную оборону.

На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились увеличить расходы на военные нужды до 5% ВВП к 2035 году. Мерц тогда дал понять, что Германия намерена играть ведущую роль в НАТО.

"Мы будем использовать эти ресурсы разумно и методично, и превратим бундесвер в армию, которая станет образцовой в альянсе. Мы будем закупать новое оборудование в больших масштабах, уделяя особое внимание новым технологиям", - сказал Мерц журналистам.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и генсекретарь НАТО Марк Рютте. Берлин, 9 июля 2025 г. AP Photo

И Мерц, и Рютте подчеркнули приверженность обязательствам в отношении Украины и заявили, что приоритетом является скорейшее прекращение огня с Россией.

Мерц обвинил Россию в терроризме против гражданского населения после участившихся атак. "Это не имеет ничего общего с войной против военных целей", - подчеркнул он.

Канцлер Германии заявил, что из Вашингтона поступают сигналы относительно пересмотра вопроса, касающегося укрепления украинской системы противовоздушной обороны, и пообещал, что Германия внесет существенный вклад. По словам Иерца, он намерен обсудить с администрацией США договоренности, направленные на предоставление Украине дополнительных систем ПВО.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Европа не производит достаточно военного снаряжения, и приветствовал увеличение расходов на оборону.

"Проблема не в США или Европе. Проблема в том, что мы в Европе и США производим недостаточно. Мы становимся лучше. Но сейчас, пока мы говорим, Польша, Румыния и Эстония закупают оружие в Южной Корее, потому что в Европе или США его покупать слишком долго. Вот в чем проблема. Вот почему нам нужно вместе увеличивать производство", - сказал Рютте.

На фоне напряженности между Францией и Германией по поводу истребителей, Мерц сказал, что переговоры продолжаются. Он подчеркнул, что проект может стать хорошим примером сотрудничества Франции, Испании и Германии, если удастся достичь соглашения.

Рютте говорил об амбициях Китая. Он сказал, что Третья мировая война может произойти в течение ближайших трех-семи лет, причем Россия может начать полномасштабное наступление на территорию НАТО, чтобы держать Европу в напряжении, пока Китай будет атаковать Тайвань.