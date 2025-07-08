Нападение хуситов на судно в Красном море: 2 раненых, 2 пропавших без вести

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Два моряка пропали без вести, ещё двое получили ранения в результате нападения на судно в Красном море, которое приписывают йеменским повстанцам хуситам.

Нападение на принадлежащий Греции балкер Eternity C началось в понедельник вечером; судно атаковали люди на небольших лодках и беспилотники с бомбами, направлявшиеся на север к Суэцкому каналу. Об этом сообщила миссия ЕС по борьбе с пиратством Operation Atalanta.

Экипаж судна состоит из 21 филиппинца и одного россиянина, а также трех сотрудников службы безопасности, добавили представители сил ЕС.

Судно Eternity C по-прежнему "окружено небольшими судами и подвергается постоянным атакам", сообщил во вторник Центр морских торговых операций Соединённого Королевства.

Хотя хуситы, контролирующие большую часть северного и западного Йемена, включая столицу Сану, не взяли на себя ответственность за нападение, йеменское правительство в изгнании и силы ЕС обвинили повстанцев.

Последнее нападение в Красном море произошло вскоре после того, как хуситы заявили, что потопили ещё одно судно, которое они атаковали в том же районе в воскресенье.

Судно Magic Seas, которое, как и Eternity C, ходит под либерийским флагом, но принадлежит Греции, попало под обстрел, находясь примерно в 100 км к юго-западу от контролируемого хуситами порта Ходейда в Йемене.

Вынужденный покинуть судно, экипаж из 22 человек был спасён судном компании Abu Dhabi Ports.

Яхья Сари, военный представитель хуситов, заявил, что нападение на Magic Seas совершила его группировка. Позже он добавил, что судно затонуло.

События в важном судоходном коридоре совпадают с чувствительным моментом на Ближнем Востоке, когда президент США Дональд Трамп пытается посредничать в прекращении огня в Газе.

Вскоре после начала своего второго срока в январе Трамп начал серию ударов по хуситам. Ранее в период с ноября 2023 года по январь 2025 года сами повстанцы нанесли более 100 ударов по торговым судам в Красном море, заявляя, что делают это в ответ на войну Израиля в Газе.

В результате атак хуситов в этот период 2 судна были потоплены и погибли 4 моряка. Это сильно сократило поток морских перевозок через Красное море, через которое обычно ежегодно проходит товаров на 1 триллион долларов.

В мае администрация Трампа объявила о прекращении ударов по хуситов, заявив, что они согласились прекратить нападения на торговые суда.

Но Израиль и хуситы продолжают запускать ракеты друг против друга.