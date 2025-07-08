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Америка оплакивает погибших в наводнении, среди них - десятки детей

Лагерь полностью затоплен.
Лагерь полностью затоплен. Авторское право Eli Hartman/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Eli Hartman/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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В Техасе подтвердили гибель ста с лишним человек.

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В Техасе растет число подтвержденных жертв наводнения на реке Гваделупе, ко вторнику известно о 100 с лишним погибших, среди которых - около 30 воспитанников и вожатых летнего лагеря для девочек Camp Mystic. 10 постояльцев лагеря и один взрослый до сих пор числятся пропавшими без вести. Трагедия разыгралась 4 июля, в день независимости США, когда кемпинги, отели и лагеря вдоль реки были переполнены. Из-за мощный ливней уровень воды в в Гваделупе всего за час поднялся на 8 метров.

Власти штата и лично президент Трамп заявили, что пострадавший регион получит неограниченную помощь и что спасатели найдут каждого. Сотни людей были оперативно перевезены в безопасное место.

Затопленный лагерь для девочек Сamp Mystic с почти столетней историей оказался в эпицентре бедствия. Он известен тем, что принимает дочерей политической элиты штата. Здесь в разное время отдыхали дети экс-губернаторов и правнучки бывшего президента Линдона Б. Джонсона.

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