Уволенный с поста министра транспорта РФ Роман Старовойт найден мертвым

РЕКЛАМА

В Следственном комитете РФ сообщили, что экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт найден мертвым с огнестрельным ранением в личном автомобиле. Основная версия причины смерти - самоубийство.

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия - самоубийство", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что против Старовойта проводилась проверка о его возможной причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

В понедельник президент России Владимир Путин уволил министра транспорта РФ после массовых перебоев с гражданскими рейсами в воздушном пространстве России, вызванных налетами украинских беспилотников.

Кремль не сообщил никаких конкретных подробностей или причин увольнения Романа Старовойта, который занимал пост губернатора Курской области до того, как был вновь назначен министром транспорта в мае 2024 года.

Пресс-секретарь Путина Дмирий Песков, комментируя указ от отставке, заявил: "Про утрату доверия говорится [в указе], если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было".

Однако увольнение Старовойта произошло после того, как сотни пассажирский рейсов были приостановлены в крупных аэропортах в минувшие выходные из-за последнего налета украинских беспилотников.

По данным Росавиации, в субботу и воскресенье было отменено 485 рейсов.

В общей сложности с раннего утра субботы до утра понедельника около 1900 рейсов были задержаны из-за того, что агентство назвало "ограничениями воздушного пространства, наложенными на аэропорты в центральной части России".

Подконтрольное Кремлю издание "Коммерсантъ" сообщило, что задержки обошлись авиакомпаниям более чем в 200 000 евро.

Рейды беспилотников Украины против России

В то время как Россия усилила воздушные атаки на украинское гражданское население, жилую и энергетическую инфраструктуру, Киев наносит удары по российским военным объектам и военной инфраструктуре.

В субботу Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска нанесли удар по авиабазе Борисоглебск в Воронежской области России.

Считается, что в Борисоглебске базируются российские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Кремль сообщил, что российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников, направлявшихся в Москву, поздно вечером в воскресенье из 90 БПЛА, пролетевших ночью над территорией России, Черным морем и аннексированным Россией Крымом.

Большинство из них были сбиты над приграничными районами Украины, но три также были уничтожены над Ленинградской областью, включая столицу региона Санкт-Петербург, говорится в сообщении министерства в Telegram в понедельник.

Беспилотники ВСУ уже несколько раз нарушали гражданское авиасообщение в России.

В начале мая, за несколько дней до парада в честь Дня Победы, украинские беспилотники вызвали массовые перебои в работе московских аэропортов, в результате чего пострадали 350 рейсов.