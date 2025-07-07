(Не)православные разведывательные операции: как Россия использует свои церкви за рубежом

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Швеция начала расследование в отношении русской православной церкви в городе Вестерос на предмет ее возможных связей с гибридной войны Кремля.

Расследование, проведенное агентством France24, показало, что церковь Казанской иконы Божьей Матери может использоваться для шпионажа.

Расположенная всего в 300 метрах от аэропорта Стокгольм-Вестерос, она привлекла внимание местных властей и служб безопасности из-за своих связей с российской разведкой.

Агентство внутренней безопасности Швеции SAPO считает, что церковь используется в качестве платформы для сбора разведданных и других враждебных действий.

Стратегическое расположение русской церкви в Швеции

Аэропорт Стокгольм-Вестерос, также известный как Hässlö Flygplats, - это небольшой международный аэропорт, который до 1983 года служил базой для шведских ВВС.

После вступления Швеции в НАТО в 2024 году аэропорт превратился в стратегический военный центр, где регулярно проводятся учения альянса.

Начальник диспетчерской вышки Андреас Нюквист заявил журналистам France24, что расположение русской церкви так близко к аэропорту - ненормальная ситуация.

"Нет ничего нормального в том, что церковь находится так близко к аэропорту", - отметил Нюквист.

Город Вестерос расположен на берегу озера Меларен - стратегически важного коридора, соединяющего центральную часть Швеции с Балтийским морем. Несколько ключевых мостов пересекают этот важный водный путь.

Ранее SAPO пыталась остановить строительство церкви, ссылаясь на угрозу безопасности. Однако проект был продолжен без учета предыдущих предписаний.

Высота шпиля церкви составляет 22 метра, хотя по местному плану зонирования она не должна была превышать 10 метров из-за близости к важным объектам инфраструктуры - аэропорту.

Кто отвечает за церковь в Вестеросе?

Церковь в Вестеросе была освящена в ноябре 2023 года. На церемонии присутствовали российские и белорусские дипломаты.

Один из них, Владимир Ляпин, был впоследствии разоблачен шведскими журналистами-расследователями как российский шпион.

Две недели спустя SAPO выступила с публичным предупреждением о том, что Московский патриархат в Швеции поддерживает операции российской разведки и получает значительное государственное финансирование.

Сейчас муниципальные власти рассматривают возможность беспрецедентного шага - экспроприации здания, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Внимание приковано к отцу Павлу Макаренко, приходскому священнику церкви в Вестеросе. В ходе расследования выяснилось, что в течение нескольких лет, помимо исполнения религиозных обязанностей, Макаренко работал в качестве генерального директора принадлежащей России импортно-экспортной фирмы NC Nordic Control AB.

Эта работа и его корпоративная карьера резко оборвались в 2021 году. Тогда окружной суд Стокгольма признал Макаренко виновным в мошенничестве с бухгалтерским учетом с отягчающими обстоятельствами за оплату поддельных счетов для компаний в России и Республике Беларусь.

Макаренко, который отрицал все обвинения и впоследствии проиграл апелляцию, был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно, 160 часам общественных работ и трехлетнему запрету на ведение бизнеса.

Русские церкви в Европе

Русская православная церковь может использовать свои храмы в Европе для разведывательной деятельности, стратегически размещая их вблизи критически важных объектов. Об этом говорится в докладе украинской компании Molfar, предоставляющей услуги в сфере разведки на основе открытых источников.

Агентство провело исследование с использованием открытых источников, проанализировав ситуацию с русскими церквями в 11 европейских странах, включая Швецию, Норвегию, Финляндию, Нидерланды и Чехию.

Агентство также изучило материалы, связанные с церковью в Вестеросе, утверждая, что ее строительство финансировалось "Росатомом", российской государственной корпорацией по атомной энергии.

Примечательно, что шведский электротехнический завод Westinghouse, выпускающий ядерные топливные сборки, находится примерно в 5 километрах от русской церкви.

В рамках расследования Molfar также была проведена геолокация русских церквей в Брюне, Осло и Киркенесе в Норвегии. В норвежском городе Тронхейме русская церковь находится примерно в 1 километре от Военно-воздушной академии и менее чем в 1 километре от бункера подводных лодок.

В некоторых странах власти закрывают русские церкви по соображениям безопасности.

В Финляндии русская церковь в Турку находилась в непосредственной близости от Берегового флота. Власти закрыли ее в августе 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2023 году власти Болгарии выслали главу русской церкви из страны из-за того, что они назвали "угрозой национальной безопасности". Архимандрит Вассиан, возглавлявший Русскую православную церковь в стране, был обвинен в шпионаже***.***