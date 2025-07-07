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Коллапс в аэропортах РФ лишил перевозчиков миллиардов

Самолет "Аэрофлота" садится в "Шереметьево", иллюстрационное фото
Самолет "Аэрофлота" садится в "Шереметьево", иллюстрационное фото Авторское право Yuri Stepanov/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yuri Stepanov/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Эксперты подсчитали убытки, которые понесли перевозчики из-за перебоев работы крупных аэропортов России с 5 июля. По данным "Коммерсанта", общая сумма убытков доходит до 20 миллиардов рублей в сутки.

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Коллапс в авиасообщении 5–6 июля в российских аэропортах может стоить авиакомпаниям около 20 миллиардов рублей в сутки, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов. Причиной задержки и отмены рейсов, коснувшхся главным образом аэропортов Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Чкалов (Нижний Новгород) стали ограничения на фоне атак украинских дронов и "неблагоприятных погодных условий", сообщили в министерстве транспорта России.

А Росавиация уточнила, что за указанный период и вплоть до понедельника авиаперевозчики совокупно отменили 485 рейсов, еще 1,9 тысячи были задержаны, а на запасные аэродромы ушли 88 самолетов.

 

Сообщается, что на утро понедельника в Пулково было задержано более 100 рейсов, ещё порядка 30 отменено. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на запасные аэропорты ушло более 80 самолётов. Всего из Санкт-Петербурга не могут до сих пор вылететь более 7 тысяч пассажиров. В Москве задержано или отменено около 30 рейсов.

скриншот табло вылета в Пулково утром в понедельник
скриншот табло вылета в Пулково утром в понедельникскриншот

Власти утверждают, что ситуация под контролем и что у авиакомпаний есть ресурсы для работы в сложных условиях. Газета "Коммерсант" цитирует главу ассоциации "Союз пассажиров" Кирилла Янкова, который отметил отсутствие массовых обращений и жалоб со стороны путешественников. Он сравнивает нынешний коллапс с ситуацией в майские праздники, когда из-за угрозы атак украинских беспилотников также вводились подобные ограничения. "По ощущениям, авиакомпании все же извлекли уроки из майских сбоев", - считает Янков.

На фоне коллапса путешественники выкупили все билеты на поезда между Москвой и Петербургом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Тем временем в Минобороны РФ отчитались в понедельник о перехвате 91 украинского беспилотника, 8 из которых были нейтрализованы над Московской областью. Сколько всего дронов атаковало Россию, не сообщается.

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