Автобус Flixbus перевернулся на автобане в Германии, пострадали более 20 человек

РЕКЛАМА

Автобус Flixbus, перевозивший 53 пассажира, перевернулся в результате аварии на автостраде. 23 человека получили ранения, жизнь одного человека находится под угрозой.

Автобус следовал из Дании в Австрию и перевернулся на автобане A19 в Германии. По предварительным данным, оба водителя автобуса не пострадали.

Автобус перевернулся рано утром на перекрестке в направлении города Рёбель, примерно в 140 километрах к северу от Берлина, сообщила полиция. Он должен был доставить путешественников из Копенгагена в Вену. Маршрут занимает около 18 часов.

Причина аварии еще выясняется. "Мы находимся в тесном контакте с полицией и соответствующими местными властями, чтобы быстро и всесторонне выяснить причину аварии", - говорится в заявлении автобусной компании дальнего следования. Прокуратура назначила эксперта для проведения расследования.

Авария с Flixbus: заявление компании

"Наши мысли со всеми, кого затронуло это трагическое событие - особенно с пострадавшими и их семьями", - заявили в компании Flixbus. Компания, предоставляющая услуги междугородних перевозок, подтвердила, что 23 человека получили ранения.

По имеющимся данным, в момент аварии на борту находились 53 пассажира и два водителя. Flixbus подтвердил, что не пострадавшие пассажиры были доставлены в Берлин на запасном автомобиле. "Там им будет оказана помощь в дальнейшем путешествии, и они будут проинформированы о своих дальнейших действиях", - говорится в заявлении.

Ночью были задействованы аварийные службы, пожарная бригада и спасательный вертолет. Утром в пятницу власти оцепили участок дороги. По данным полиции, автобус был возвращен на место с помощью подъемных кранов.

Насколько безопасно путешествовать на междугороднем автобусе?

В январе в Бранденбурге уже произошла серьезная авария с автобусом. Полиция предполагает, что это была погодная авария, в которой погибли два человека и еще одиннадцать получили ранения. В прошлом году также произошла авария с участием автобуса Flixbus. Четверо из 53 пассажиров погибли. В этом случае автобус дальнего следования выехал за пределы проезжей части и в итоге перевернулся.

По статистике, междугородние автобусы - один из самых безопасных видов транспорта. Федеральное статистическое ведомство зафиксировало, что количество смертельных аварий с участием междугородних автобусов в Германии крайне мало.

В 2024 году в авариях с участием междугородних автобусов погибло 16 человек. В 2022 году в авариях с участием междугородних автобусов погибли восемь человек, в 2019 году - семь. Данные являются неполными. Ежегодно междугородними автобусами пользуются около 10 миллионов пассажиров.