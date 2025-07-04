NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Автобус Flixbus перевернулся на автобане в Германии, пострадали более 20 человек

Автобус Flixbus перевернулся. Из 55 пассажиров 23 получили травмы, жизнь одного человека находится под угрозой.
Автобус Flixbus перевернулся. Из 55 пассажиров 23 получили травмы, жизнь одного человека находится под угрозой. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Автобус Flixbus перевернулся на маршруте из Копенгагена в Вену. Причина аварии пока выясняется.

РЕКЛАМА

Автобус Flixbus, перевозивший 53 пассажира, перевернулся в результате аварии на автостраде. 23 человека получили ранения, жизнь одного человека находится под угрозой.

Автобус следовал из Дании в Австрию и перевернулся на автобане A19 в Германии. По предварительным данным, оба водителя автобуса не пострадали.

Автобус перевернулся рано утром на перекрестке в направлении города Рёбель, примерно в 140 километрах к северу от Берлина, сообщила полиция. Он должен был доставить путешественников из Копенгагена в Вену. Маршрут занимает около 18 часов.

Причина аварии еще выясняется. "Мы находимся в тесном контакте с полицией и соответствующими местными властями, чтобы быстро и всесторонне выяснить причину аварии", - говорится в заявлении автобусной компании дальнего следования. Прокуратура назначила эксперта для проведения расследования.

Авария с Flixbus: заявление компании

"Наши мысли со всеми, кого затронуло это трагическое событие - особенно с пострадавшими и их семьями", - заявили в компании Flixbus. Компания, предоставляющая услуги междугородних перевозок, подтвердила, что 23 человека получили ранения.

По имеющимся данным, в момент аварии на борту находились 53 пассажира и два водителя. Flixbus подтвердил, что не пострадавшие пассажиры были доставлены в Берлин на запасном автомобиле. "Там им будет оказана помощь в дальнейшем путешествии, и они будут проинформированы о своих дальнейших действиях", - говорится в заявлении.

Ночью были задействованы аварийные службы, пожарная бригада и спасательный вертолет. Утром в пятницу власти оцепили участок дороги. По данным полиции, автобус был возвращен на место с помощью подъемных кранов.

Насколько безопасно путешествовать на междугороднем автобусе?

В январе в Бранденбурге уже произошла серьезная авария с автобусом. Полиция предполагает, что это была погодная авария, в которой погибли два человека и еще одиннадцать получили ранения. В прошлом году также произошла авария с участием автобуса Flixbus. Четверо из 53 пассажиров погибли. В этом случае автобус дальнего следования выехал за пределы проезжей части и в итоге перевернулся.

По статистике, междугородние автобусы - один из самых безопасных видов транспорта. Федеральное статистическое ведомство зафиксировало, что количество смертельных аварий с участием междугородних автобусов в Германии крайне мало.

В 2024 году в авариях с участием междугородних автобусов погибло 16 человек. В 2022 году в авариях с участием междугородних автобусов погибли восемь человек, в 2019 году - семь. Данные являются неполными. Ежегодно междугородними автобусами пользуются около 10 миллионов пассажиров.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Пассажирский автобус упал в реку в Санкт-Петербурге: число жертв возросло

Столкновение под Ярославлем: губернатор утверждает, что диспетчер переезда был пьян

ЮАР: в ДТП погибли десятки людей, ведется расследование