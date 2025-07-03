Заместитель главкома ВМФ России погиб в результате украинского удара в Курской области

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Заместитель командующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был убит в результате украинского удара в Курской области России, об этом сообщил в четверг губернатор Приморского края Олег Кожемяка.

По его словам Гудков, был убит в Кореневском районе Курской области, который граничит с Украиной. Гибель Гудкова подтвердили в министерстве обороны России.

Ранее российские и украинские военные Telegram-каналы сообщали, что в результате украинского ракетного удара 2 июля были убиты более 10 человек, в том числе несколько старших офицеров.

Гудков стал заместителем главнокомандующего ВМФ весной 2025 года. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, принимавшей активное участие в войне с Украиной. В 2023 году военного наградили медалью "Золотая звезда" Героя России.