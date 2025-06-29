NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Гей-прайд в Будапеште состоялся, в нём приняли участие более 100 тысяч человек

Сотни тысяч людей вышли на марш "Будапештский прайд" 28.06.2025.
Сотни тысяч людей вышли на марш "Будапештский прайд" 28.06.2025. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gábor Tanács
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Мероприятие, организованное столичными властями, прошло без столкновений. Полиции не пришлось вмешиваться. По оценкам организаторов, в нем приняли участие более 100 тысяч человек.

РЕКЛАМА

Десятки тысяч людей приняли участие в марше Budapest Pride, организованном неправительственной организацией Rainbow Mission и мэрией Будапешта, несмотря на запрет правительства страны. Участники марша выступили в защиту прав ЛГБТК-сообщества и свободы собраний против политики венгерского правительства.

Весной правящие партии Венгрии попытались запретить ежегодный регулярный правозащитный марш ЛГБТК-сообщества с помощью ряда конституционных и законодательных поправок на том основании, что он нарушает права детей.

Полиция отклонила заявку на получение разрешения от неправительственных организаций, которые организовывали прайд в прошлом. Тогда мэр Будапешта Гергей Карачонь объявил, что мероприятие будет проведено как муниципальное, поскольку муниципалитет не подпадает под действие закона о собраниях и, следовательно, согласно их интерпретации закона, не должен подавать заявку на получение разрешения на проведение марша.

Полиция назвала мероприятие незаконным и предупредила, что участникам грозят штрафы, а организаторам - тюремное заключение сроком до одного года. Несмотря на это, в центре собралось огромное количество людей.

"Я чувствую, что мы должны выступить сейчас, если мы не выскажемся сейчас, то, возможно, у нас никогда не будет возможности сделать это снова", - сказал один из участников в интервью Euronews.

"Мы не политические деятели, мы просто хотим быть свободными, и именно так мы можем стать свободными, выйдя на улицу и постояв за себя", - сказала пара молодых парней.

Контрдемонстрация была немногочисленна

Перед началом мероприятия возникли опасения, что полиция разрешила контрдемонстрации нескольких ультраправых групп на маршруте марша, но в итоге их отделили от участников прайда, и их присутствие не вызвало никаких помех.

Участники контрдемонстрации "Наша Родина" перекрыли мост Свободы на первоначальном маршруте марша, но они были окружены полицией с обеих сторон, в то время как участники прайда переходили по мосту Элизабет.

"То, что здесь происходит, абсолютно незаконно, это ставит под угрозу здоровое развитие детей, и я нахожу очень печальным, что полиция не останавливает этот процесс", - сказал Euronews глава Национальной службы правовой защиты Тамаш Гауди-Надь.

Мэр Будапешта: вы показали силу!

К маршу присоединились более 70 евродепутатов и мэры нескольких европейских столиц.

Один из организаторов мероприятия, мэр Будапешта Гергей Карачонь, которому министр юстиции венгерского правительства пригрозил тюрьмой, сказал в своей речи: "Если вы можете запретить проведение прайда в одной из стран Европейского союза, то ни один мэр в Европе не находится в безопасности. Собрав такое количество людей, вы сделали Будапешт столицей Европы на один день".

Карачонь отметил, что участники "показали свою силу", и в то же время попенял лидеру крупнейшей оппозиционной партии Tisza, который не участвовал в марше, а лишь разместил сообщение о поддержке в социальных сетях, не указав название мероприятия.

По данным полиции, которой мэр Будапешта выразил особую благодарность, прайд завершился без серьезных происшествий.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Будапештский гей-прайд под угрозой штрафов и контрдемонстраций

В Будапеште прошла акция в поддержку легализации марихуаны

День памяти жертв Холокоста: венгерских евреев начали сгонять в гетто 80 лет назад