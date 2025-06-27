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Верховный суд США поддержал Трампа в вопросе гражданства иностранцам

США.
США. Авторское право AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Президент Трамп заявил, что судьи на местах несли "угрозу демократии".

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Верховный суд США принял сторону Дональда Трампа в споре с судами низших инстанций, которые приостановили его указ об ограничении права на американское гражданство по рождению. Главный суд страны постановил, что на местах превысили свои полномочия, когда заблокировали распоряжение Трампа в масштабах США. Речь идет о так называемом праве земли, или почвы, которое гарантирует безусловное предоставление гражданства детям, родившимся на территории Америки.

Трамп назвал решение Верховного суда "монументальной победой". "Если честно, это была серьезная угроза демократии, - заявил он. - Вместо того, чтобы выносить решения по по конкретным делам, эти судьи пытались диктовать закон для всей нации".

Уже в первый день после вступления в должность Трамп подписал указ, лишив права земли, а с ним и американского гражданства, детей иностранцев, которые находились в стране нелегально или временно. В ответ десятки штатов подали иски, считая, что решение Трампа нарушает 14 поправку к американской конституции. Она гласит, что гражданином США становится любой родившийся на американской земле. Множество судей тогда приостановили действие указа по всей стране.

Теперь в течение 30 дней им необходимо снять запреты.

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