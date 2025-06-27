В Японии казнили "убийцу из Твиттера"

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В Японии в пятницу утром казнили 34-летнего Такахиро Сираиси, осужденного за убийство девяти человек, сообщили в Министерстве юстиции страны.

Получивший прозвище "убийца из Твиттера" Сираиси был приговорен к смертной казни в 2020 году за убийство восьми девушек и одного молодого человека.

По версии следствия, он находил в соцсети Твиттер (сейчас - Х) людей, которые делились суицидальными мыслями, связывался с ними, обещая помочь умереть или покончить с жизнью вместе.

Сираиси арестовали в октябре 2017 года. Полиция обнаружила в его квартире в городе Дзама холодильные камеры с девятью человеческими головами.

"Это дело вызвало шок и большое беспокойство в обществе. Драгоценные человеческие жизни были отняты по очень эгоистичной причине удовлетворения собственных сексуальных и финансовых потребностей", - заявил министр юстиции Японии Кэйсукэ Судзуки.

Он подтвердил, что подписал приказ о казни в начале недели, но не присутствовал при повешении Сираиси.

Как сообщают японские СМИ, это первая казнь в стране с 2022 года.

В стране возобновились дебаты о применении высшей меры наказания, после того как был оправдан Ивао Хакамата, проведший в тюрьме почти полвека. Хакамату арестовали в 1966 году по обвинению в разбойном нападении и убийстве. В 1980-м вступил в законную силу смертный приговор. Однако в 2014-м дело было направлено на пересмотр. Проведенный анализ ДНК выявил, что осужденный невиновен, а дело против него было сфабриковано.

Японский министр юстиции выступил в защиту смертной казни, сославшись на результаты недавнего правительственного опроса, показавшего, что жители страны поддерживают ее сохранение, хотя число противников этой меры наказания возросло.

"Я считаю отмену смертной казни нецелесообразной", - сказал Судзуки.

По данным министра, сейчас в Японии ожидают смертной казни 105 заключенных, из них 49 добиваются повторного рассмотрения дела.