Будапештский гей-прайд под угрозой штрафов и контрдемонстраций

Ожидается большее количество участников, чем когда-либо прежде, включая иностранных. НПО говорят, что штрафы для участников неизбежны, но могут быть возмещены. На маршруте прайда было разрешено провести контрдемонстрацию ультраправых.
Состоится ли в субботу гей-прайд парад в Будапеште и в каких условиях остаётся неизвестным.
Позиция венгерских властей пока неизменна: марш запрещён полицией в связи с недавно принятой поправкой к конституции, так называемым Законом о защите детей.
Но мэр Будапешта Гергей Карачонь говорит, что у него нет сомнений в законности парада. По его словам, он пройдет как муниципальное мероприятие, организованное столичными властями.
Ожидается, что в марше примут участие десятки тысяч человек, в том числе более 500 иностранных дипломатов и других политиков, а также около 70 евродепутатов от других стран.
Многие задаются вопросом, что будут делать венгерские власти с незаконным, по их мнению, собранием? Этот вопрос был поднят перед премьер-министром Венгрии в преддверии саммита ЕС. Орбан ответил:
"Если кто-то делает что-то подобное, то существует чёткая юридическая процедура, которая должна быть соблюдена. Но мы цивилизованная страна, мы не причиняем друг другу вреда, у нас никогда не было гражданской войны - ну, может быть, немного в 56-м году - но мы не причиняем друг другу вреда, даже если мы не согласны, это не часть венгерской политической культуры".
Согласно недавним поправкам к конституции, организаторам незаконных митингов грозит до одного года тюремного заключения, а участникам - крупный штраф до 500 евро, который может быть взыскан в качестве налогов до обжалования решения.
Сопредседатель Хельсинкского комитета Андраш Кристоф Кадар говорит, что угроза штрафа в данном случае - это риск, на который должен пойти каждый, кто хочет отстаивать основные права.
"Я думаю, что в конечном итоге снижения или отмены наложенного штрафа можно добиться с помощью различных юридических процедур, но временно его придется заплатить", - считает Кадар.
Министр юстиции Венгрии Бенсе Туссон говорит, что мэру Будапешта грозит год тюрьмы.
Запретив марш, полиция в то же время разрешила контрдемонстрации ультраправой организации "Наша Родина" пересечь запланированный маршрут Будапештского прайда.