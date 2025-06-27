Будапештский гей-прайд под угрозой штрафов и контрдемонстраций

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Состоится ли в субботу гей-прайд парад в Будапеште и в каких условиях остаётся неизвестным.

Позиция венгерских властей пока неизменна: марш запрещён полицией в связи с недавно принятой поправкой к конституции, так называемым Законом о защите детей.

Но мэр Будапешта Гергей Карачонь говорит, что у него нет сомнений в законности парада. По его словам, он пройдет как муниципальное мероприятие, организованное столичными властями.

Венгерский парламент принял поправку к Закону о собраниях, а это значит, что прайд, который подпадает под действие Закона о собраниях, не был санкционирован полицией.



Однако мы организуем муниципальное мероприятие, которое не подпадает под действие этого закона. Муниципалитет приглашает жителей Будапешта на другое мероприятие в своих собственных общественных местах, организованное им самим, так что это совершенно законно. Гергей Карачонь мэр Будапешта

Ожидается, что в марше примут участие десятки тысяч человек, в том числе более 500 иностранных дипломатов и других политиков, а также около 70 евродепутатов от других стран.

Многие задаются вопросом, что будут делать венгерские власти с незаконным, по их мнению, собранием? Этот вопрос был поднят перед премьер-министром Венгрии в преддверии саммита ЕС. Орбан ответил:

"Если кто-то делает что-то подобное, то существует чёткая юридическая процедура, которая должна быть соблюдена. Но мы цивилизованная страна, мы не причиняем друг другу вреда, у нас никогда не было гражданской войны - ну, может быть, немного в 56-м году - но мы не причиняем друг другу вреда, даже если мы не согласны, это не часть венгерской политической культуры".

Согласно недавним поправкам к конституции, организаторам незаконных митингов грозит до одного года тюремного заключения, а участникам - крупный штраф до 500 евро, который может быть взыскан в качестве налогов до обжалования решения.

Сопредседатель Хельсинкского комитета Андраш Кристоф Кадар говорит, что угроза штрафа в данном случае - это риск, на который должен пойти каждый, кто хочет отстаивать основные права.

"Я думаю, что в конечном итоге снижения или отмены наложенного штрафа можно добиться с помощью различных юридических процедур, но временно его придется заплатить", - считает Кадар.

Министр юстиции Венгрии Бенсе Туссон говорит, что мэру Будапешта грозит год тюрьмы.

Запретив марш, полиция в то же время разрешила контрдемонстрации ультраправой организации "Наша Родина" пересечь запланированный маршрут Будапештского прайда.