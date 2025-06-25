Выборы мэра Нью-Йорка: Зохран Мамдани одержал победу на праймериз демократов

РЕКЛАМА

Зохран Мамдани, 33-летний демократический социалист, объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка во вторник вечером, после того как бывший губернатор штата Эндрю Куомо сошел с дистанции.

Хотя окончательный исход гонки ещё предстоит определить путем рейтингового подсчёта голосов, Мамдани одержал значительную победу над более опытным губернатором, чья карьера и предвыборная кампания были омрачены скандалами.

Выступая перед своими сторонниками, Мамдани провозгласил:

"Сегодня вечером мы вошли в историю. Я стану вашим демократическим кандидатом на пост мэра Нью-Йорка".

После подсчета 93 % голосов в первом туре праймериз политик мусульманин угандо-индийского происхождения набрал 43,5 % голосов, в то время как Куомо отставал на 36,4 %.

Выступая на предвыборном митинге, Куомо признал, что Мамдани провел "действительно умную, хорошую и эффективную кампанию".

"Сегодня его ночь. Он заслужил ее. Он победил", - сказал Куомо.

Куомо, который был фаворитом на протяжении всей гонки, уступил в голосовании.

Он со значительным отрывом опередил Мамдани в бюллетенях первого выбора, и ему предстояло наверстать упущенное, когда бюллетени будут перераспределены в процессе рейтингового голосования в Нью-Йорке.

В интервью The New York Times Куомо сказал, что всё ещё раздумывает над тем, выдвигать ли свою кандидатуру на всеобщих выборах в ноябре в качестве независимого кандидата.

"Я сказал, что он выиграл праймериз, - заявил Куомо изданию. - Но я также сказал, что хочу посмотреть на цифры и результаты рейтингового голосования, прежде чем принимать решение о своих дальнейших шагах, потому что я также могу быть независимым канрдидатом".

Куомо ушел в отставку в 2021 году после того, как в докладе, подготовленном по заказу генерального прокурора штата, было указано, что он подвергал сексуальным домогательствам по меньшей мере 11 женщин.

Он утверждал, что никогда никого не домогался намеренно, утверждая, что просто отставал от развивающихся стандартов надлежащего поведения на рабочем месте. В ходе предвыборной кампании он стал более агрессивно защищать себя, представляя скандал как политический заказ, организованный его врагами.

В случае избрания Мамдани станет первым в Нью-Йорке мэром-мусульманином и американцем индийского происхождения. В либеральном Нью-Йорке праймериз широко рассматриваются как гонка, которая фактически решает исход ноябрьских выборов.

За ходом гонки пристально следили по всему США как за лакмусовой бумажкой для Демократической партии, поскольку в ней противостояли друг другу два кардинально разных кандидата от демократов.

Куомо и Мамдани могли бы стать примером идеологического разрыва в Демократической партии: один кандидат был молодым прогрессистом, а другой - пожилым умеренным.

Куомо участвовал в кампании, обещая навести порядок в городе. Его поддержал впечатляющее число местных лидеров и рабочих групп, а комитеты политических действий, созданные для поддержки его кампании, собрали ошеломляющие суммы денег.

Мамдани, который был относительно неизвестен до начала гонки, вел кампанию, обещая бесплатные общественные автобусы, всеобщий уход за детьми, замораживание арендной платы за субсидируемое жилье и городские продуктовые магазины, финансируемые за счет новых налогов на богатых.

Открытой поддержкой палестинцев и резкой критикой он противостоит большей части демократического истеблишмента. Однако левое крыло партии сплотилось вокруг него, и он получил поддержку от двух самых известных прогрессистов страны: Александрии Окасио-Кортез и сенатора Берни Сандерса.

Мамдани также добился успеха благодаря умелой кампании в социальных сетях, получив широкую поддержку благодаря видеороликам, на которых он противостоит избирателям Нью-Йорка, поддержавшим Трампа на ноябрьских выборах.