Франция: Доминик де Вильпен возвращается в большую политику

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Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен объявил о создании собственной политической партии под названием "Гуманистическая Франция" за два года до намеченных президентских выборов.

"Я решил создать движение идей, граждан на площадке новой партии", – сказал де Вильпен в интервью ежедневной газете Le Parisien во вторник.

"Это движение для всех. Мы должны объединить всех французов, чтобы защитить социальную справедливость и республиканский порядок", – добавил он.

Де Вильпен был премьер-министром Франции при предыдущем президенте Жаке Шираке в период с 2005 по 2007 год.

Он, пожалуй, наиболее известен своей впечатляющей речью в Совете Безопасности ООН в 2003 году, в которой он выступил против военной интервенции в Ирак.

Будет ли де Вильпен баллотироваться в президенты?

Спустя более десяти лет после ухода из французской политики де Вильпен переживает всплеск популярности после недавних выступлений в СМИ, в которых он осудил операцию Израиля в Газе.

71-летний политик обвинил западные правительства в том, что они закрывают глаза на то, что он назвал "спиралью насилия" и растущими жертвами среди мирного палестинского населения.

Последние опросы показывают, что открытая позиция де Вильпена по Ближнему Востоку сделала его одной из самой популярных политических фигур во Франции – особенно среди левых избирателей.

Он уже заявил, что выступает за отмену повышения пенсионного возраста, из-за которой было сломано немало копий.

Когда его спросили о возможности участия в выборах 2027 года, он ответил французской прессе, что сейчас не время "вступать в президентские дебаты", хотя и не стал исключать возможность будущей кампании.

Он утверждал, что слишком много политических партий во Франции поддаются "популизму и стигматизации".

"Французский народ заслуживает реального выбора", – заявил он в интервью газете Le Parisien, добавив, что избирателей не следует заставлять выбирать "между леворадикальными меланшонистами и ультраправым "Национальным объединением".

Он объявил, что его новая партия будет открытой для людей с любыми политическими взглядами.

Пока неясно, какова будет расстановка сил в 2027 году. Нынешний президент Эммануэль Макрон, завершающий свой второй срок, не имеет права баллотироваться, а за его политическое наследство готовы побороться сразу несколько нынешних и бывших соратников.

Марин Ле Пен, лидер крайне правого Национального объединения, пока лишена права избираться после того, как её признали виновной в растрате средств Европарламента. В настоящее время Ле Пен ожидает решения апелляционного суда, которое должно быть вынесено в следующем году.