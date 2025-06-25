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На юге сектора Газа погибли семь израильских военнослужащих

АРХИВ. Автомобили израильской армии перевозят группу солдат и журналистов в южной части сектора Газа, воскресенье, 8 июня 2025 года.
АРХИВ. Автомобили израильской армии перевозят группу солдат и журналистов в южной части сектора Газа, воскресенье, 8 июня 2025 года. Авторское право АР
Авторское право АР
By Euronews
Опубликовано
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В ходе войны Израиля против ХАМАС, начавшейся 7 октября 2023 года, погибли более 800 солдат ЦАХАЛ, из них свыше 400 - после начала наземной операции в Газе.

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Семь израильских солдат погибли в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа в результате подрыва их бронемашины, сообщил в среду представитель Армии обороны Израиля.

По данным предварительного расследования, взрывное устройство было прикреплено к их БТР "Пума" боевиками ХАМАС.

Сообщается также, что во вторник в районе города Хан-Юнис в результате обстрела был ранен еще один солдат ЦАХАЛ.

Группировка ХАМАС уточнила в соцсетях, что ее боевики устроили засаду на израильских военных.

За день до этого палестинские медики сообщили, что по меньшей мере 44 человека были убиты в результате стрельбы израильских войск по жителям Газы, ожидавших помощи на юге и в центре анклава.

По официальным данным, в ходе войны Израиля против ХАМАС, начавшейся с нападения боевиков 7 октября 2023 года, погибли 879 израильских солдат, 435 из них - после начала наземной операции в Газе.

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы утверждает, что за это время жертвами войны стали более 56 000 палестинцев.

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