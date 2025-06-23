Иранский режим обещает победить, но уходит в глухую оборону

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В понедельник Израиль нанес самые мощные с начала войны с Ираном удары по ядерным, энергетическим и другим объектам в центре Тегерана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что все они так или иначе "связанны с режимом". Информационное агентство Mehr подтвердило, что среди целей Израиля был и Университет Шахида Бехешти - центральное учебное заведение, на базе которого работали научные лаборатории и находилась штаб-квартира секретных ядерных исследований.

Удары также были нанесены по воротам тюрьмы Эвин, одной из самых известных в Иране - там наряду с обычными преступниками содержатся и диссиденты. От ударов пострадала и главная электросеть Тегерана, что привело к повсеместным отключениям энергии - своего рода психологический механизм, направленный на ослабление престижа режима перед гражданами.

Трамп: кто сделает Иран "снова великим"?

В своем неоднозначном комментарии после американских ударов по трем ядерным объектам Ирана в воскресенье президент СШАнамекнул, что, возможно, настало время для смены иранского режима. Он задал риторический вопрос: "Если нынешний иранский режим не в состоянии снова сделать Иран великим, почему бы не сменить режим?" Такая формулировка ознаменовала отход от позиции, выраженной министром обороны США Питом Хегсетом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которые подчеркивали, что военная операция "не направлена на свержение режима" и ставит целью подрыв ядерного и военного потенциала Ирана.

Израиль: цель - держать Иран в хаосе

Представитель израильских военных Майк Тобин заявил, что цель его страны в этой войне - "держать Иран в состоянии хаоса". Израильские войска ликвидируют иранское командование, уничтожают ракетные установки, чтобы помешать Ирану произвести перегруппировку сил.

Призыв к "тотальному восстанию"

С началом конфликта живущий в эмиграции Реза Пехлеви, старший сын последнего шаха Ирана, призвал иранцев восстать против действующего режима. "Впервые за многие годы условия для перемен стали более благоприятными", — заявил наследный принц в интервью Financial Times.

Пехлеви считает, что Иран не скатится в хаос или гражданскую войну, уточняя, что народ "вернет себе страну".

Улицы Тегерана. AP Photo

Шпионские сети

В последние дни иранские власти объявили об обнаружении и аресте десятков людей, входящих, по их словам, в "шпионские сети", работающие в пользу Израиля. Однако частота этих заявлений, наряду с нападениями на ключевые центры безопасности, говорит о хрупкости систем безопасности и разведки режима.

Есть ли у режима возможность выжить?

Несмотря на неоднократные заявления иранских лидеров о "решительном ответе" и "борьбе за победу", факты свидетельствуют: Тегеран занял оборонительную позицию и теряет способность контролировать внутреннюю сцену на фоне напряженности общества и растущих потерь.

Режим по-прежнему располагает инструментами управления и политического маневрирования, но последние события показывают, что вызов ему брошен не только извне, но и внутри страны.