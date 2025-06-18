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Растёт число жертв российского удара по Киеву

Комбинированная воздушная атака России с использованием ракет и беспилотников в Киеве, Украина, вторник, 17 июня 2025 года.
Комбинированная воздушная атака России с использованием ракет и беспилотников в Киеве, Украина, вторник, 17 июня 2025 года. Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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На этом фоне перспективы переговоров о прекращении огня становятся всё более отдалёнными

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В Киеве растёт число жертв последнего российского налёта.

В среду спасатели извлекли ещё несколько тел из развалин девятиэтажного дома, разрушенного российской ракетой.

Спасательная операция длилась 40 часов, а разбор завалов продолжается до сих пор. По последним данным, погибли 28 человек.

Атака в ночь на вторник стала для украинской столицы самой смертоносной почти за год и одной из самых массированных за всю войну. По украинским данным, было запущено более 440 беспилотников и 32 ракеты, большинство из которых сбито.

На этом фоне перспективы переговоров о прекращении огня становятся всё более туманными. Саммит «Большой семёрки» в Канаде окончился безо всяких заявлений об Украине, а украинский президент покинул мероприятие досрочно — как до него и президент США Дональд Трамп.

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