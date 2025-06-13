США: Суд оставил Нацгвардию в Калифорнии до следуюшей недели

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Федеральный Апелляционный суд США в четверг отменил решение, согласно которому президент Дональд Трамп должен был вернуть штату контроль над военнослужащими Национальной гвардии Калифорнии. Постановление 9-го окружного апелляционного суда США было принято всего через несколько часов после того, как приказ федерального судьи должен был вступить в силу в полдень пятницы, и Апелляционный суд заявил, что проведёт слушания по этому вопросу 17 июня.

Ранее в четверг окружной судья США постановил, что развёртывание гвардии было незаконным, нарушало Десятую поправку и превышало установленные законом полномочия Трампа.

Белый дом назвал постановление судьи "беспрецедентным". Но губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который попросил судью срочно остановить войска, помогающие проводить иммиграционные рейды, высоко оценил предыдущее решение.

Юридические разборки между федеральным правительством и Калифорнией происходят на фоне протестов против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, которые усилились после того, как Трамп призвал гвардию. С тех пор протесты распространились на другие города, включая Бостон, Чикаго и Сиэтл.