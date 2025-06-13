Египет депортирует активистов "Глобального марша за Газу"

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В четверг Египет заблокировал активистов, планировавших принять участие в марше в Газу, которые хотели добраться до границы сектора Газа в знак протеста против израильской блокады гуманитарной помощи анклаву.

Египетские власти заявили, что десятки людей, планировавших провести марш через Синайский полуостров, были депортированы, но организаторы заявили, что не планируют отменять мероприятие.

Чтобы привлечь внимание к гуманитарному кризису, от которого страдает население Газы, участники сухопутного каравана, отправившегося из Туниса, планировали пройти около 50 километров от города Ариш до границы Египта с Газой в воскресенье, чтобы "создать международное моральное и медийное давление", с призывом открыть пропускной пункт в Рафахе и снять блокаду, препятствующую поступлению помощи.

По словам участников, они пытались согласовать свои действия с посольствами Египта в разных странах, откуда прибыли участники, но власти заявили, что не получили разрешения на проведение марша.

В караване, отправившемся из Туниса, принимают участие 1500 человек. Ливия, 10 июня 2025 г. AP Photo

Власти депортировали более трех десятков активистов, в основном с европейскими паспортами, после их прибытия в международный аэропорт Каира за последние два дня, сообщил в четверг египетский чиновник.

По словам чиновника, активисты намеревались отправиться в Северный Синай "без получения необходимых разрешений".

Французский дипломатический представитель заявил, что Франция находится в "тесном контакте" с египетскими властями по поводу французских граждан, которым было отказано во въезде в Египет или которые были задержаны, чтобы обеспечить "консульскую защиту".

Участникам грозит арест за несанкционированные демонстрации в таких чувствительных районах, как Синайский полуостров, добавил чиновник.

Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично высказываться по чувствительному дипломатическому вопросу.

Чувствительность и безопасность

Египет публично осудил ограничения на доставку помощи в Газу и неоднократно призывал к прекращению войны.

Каир заявляет, что египетская сторона контрольно-пропускного пункта Рафах остается открытой, но доступ в сектор заблокирован с тех пор, как Израиль захватил палестинскую сторону границы в рамках войны с радикальной группировкой ХАМАС, начавшейся в октябре 2023 года.

Тем не менее, власти уже много лет оказывают давление на диссидентов и активистов, когда их критика затрагивает политические и экономические связи Каира с Израилем, что является чувствительным вопросом в соседних странах, где правительства поддерживают дипломатические отношения с Израилем, несмотря на широкую общественную симпатию к палестинцам.

Египет ранее предупредил, что только тем, кто получит разрешение, будет разрешено пройти по запланированному маршруту каравана, признав, что получил "многочисленные просьбы и запросы".

"Египет имеет право принимать все необходимые меры для сохранения своей национальной безопасности, включая регулирование въезда и передвижения людей на своей территории, особенно в чувствительных пограничных районах", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны в среду.

Исраэль Кац, министр обороны Израиля, вчера назвал протестующих "джихадистами" и призвал Египет не допустить их к границе с Газой.

Марш должен был начаться всего через несколько дней после того, как большая колонна, в которую, по словам организаторов, вошли тысячи активистов, проследовала по суше из Туниса через Северную Африку в Египет.

Участники марша задержаны в Каире

Активисты и адвокаты заявили, что в среду начались задержания и депортации в аэропортах, причем египетские власти не объяснили задержанным никаких причин.

Алжирский адвокат Фатима Руиби написала в Facebook, что алжирцы, включая трех адвокатов, были задержаны в аэропорту в среду, затем их отпустили, а в четверг депортировали обратно в Алжир.

Биляль Ниех, тунисский активист, живущий в Германии, сообщил, что он был депортирован вместе с семью другими выходцами из северной Африки, у которых также есть европейские паспорта.

В заявлении организаторов говорится, что они получили сообщения о том, что по меньшей мере 170 участников были задержаны или арестованы в Каире.

По их словам, они следовали протоколам, установленным египетскими властями, встречались с ними и настоятельно просили пропустить участников марша в страну.

"Мы готовы предоставить любую дополнительную информацию, которая потребуется египетским властям, чтобы обеспечить мирное продолжение марша, как и планировалось, до границы Рафаха", - говорится в заявлении.

Глобальный марш в Газу - последняя акция гражданского общества, добивающегося ввоза в Газу продовольствия, топлива, медикаментов и другой помощи.

Израиль ввел полную блокаду в марте, пытаясь заставить ХАМАС разоружиться и освободить заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, которое спровоцировало нынешнюю войну в Газе.

В прошлом месяце ограничения были ослаблены, но эксперты предупреждают, что этих мер недостаточно и около полумиллиона палестинцев могут умереть от голода, а еще 1 миллиону едва хватает еды, согласно выводам Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ведущей международной организации.

Израиль отверг эти выводы, заявив, что предыдущие прогнозы МПК оказались необоснованными.