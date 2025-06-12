Жертвами авиакатастрофы в Индии стали более 240 человек, один пассажир выжил

РЕКЛАМА

Более 240 человек стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей в четверг в Индии. Один пассажир, как сообщила полиция, выжил. Он был доставлен в больницу.

Комиссар полиции Ахмадабада Г. С. Малик рассказал информационному агентству ANI, что один выживший находился на месте 11A на борту самолета. В полетном листе, предоставленном властями ранее, указано, что на этом месте на рейс зарегистрировался Вишваш Кумар Рамеш, и что он британец.

Индийские СМИ сообщили, что поговорили с Вишвашем в больнице. Он рассказал: "Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро".

В правоохранительных органах говорят, что число жертв может возрасти, поскольку самолет разбился в жилом районе.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India упал на территории общежития медицинского колледжа спустя несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии. Он выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон. На месте ЧП обнаружены тела более 200 погибших.

На земле из-за падения лайнера 5 человек погибли, около 50 пострадали.

Главное управление гражданской авиации Индии подтвердило, что самолет разбился сразу после взлета, пилоты подали сигнал бедствия диспетчерской службе.

На борту самолета находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа - 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один гражданин Канады, в том числе 11 детей.

Дым над местом крушения MOHAN NAKUM/AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что трагедия в Ахмадабаде "потрясла и опечалила".

"Это душераздирающее зрелище, не поддающееся описанию. В этот печальный час я думаю обо всех, кто пострадал от этой трагедии. Я поддерживаю связь с министрами и властями, которые работают над оказанием помощи пострадавшим", - сообщил глава правительства.

Министр авиации Индии Кинджарапу Рам Мохан Найду заявил, что он "потрясен и опустошен" известием о крушении самолета в Ахмадабаде.

"Мы находимся в состоянии наивысшей готовности. Я лично слежу за ситуацией и дал указание всем авиационным и аварийным службам принять быстрые и скоординированные меры", - сказал Рам Мохан Найду.

"Мобилизованы спасательные команды, и прилагаются все усилия, чтобы обеспечить доставку медицинской помощи и грузов на место происшествия. Мои мысли и молитвы - со всеми, кто был на борту, и их семьями".

Разбившийся самолет - Boeing 787-8 Dreamliner, который считается одним из самых безопасных пассажирских лайнеров в мире.