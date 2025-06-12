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Гуманитарный фонд Газы обвинил ХАМАС в убийстве своих сотрудников

Палестинец несет коробку с продовольствием и другой помощью, доставленной Гуманитарным фондом Газы. 11 июня 2025 г.
Палестинец несет коробку с продовольствием и другой помощью, доставленной Гуманитарным фондом Газы. 11 июня 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Боевики ХАМАС напали на автобус с сотрудниками Гуманитарного фонда Газы. Убиты по меньшей мере восемь человек. Более 20 ранены. Некоторые, возможно, были взяты в заложники.

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Гуманитарный фонд Газы (GHF) заявил,что в результате нападения ХАМАС погибли восемь сотрудников организации и 21 получил ранения. Есть опасения, что несколько человек были взяты в заложники.

Инцидент произошел в среду вечером. По данным фонда, боевики атаковали автобус, направлявшийся в пункты раздачи помощи. Вскоре на месте происшествия собралась толпа, заставив боевиков отступить.

Международный комитет Красного Креста доставил раненых и тела убитых в больницу Насера в Хан-Юнисе. По состоянию на два часа дня 12 июня, как сообщается, людям так и не была оказана помощь. Члены ХАМАС приказали персоналу не походить к раненым.

"Мы самым решительным образом осуждаем это отвратительное и преднамеренное нападение", - заявили в GHF. "Это были сотрудники гуманитарных организаций. Гуманитарии. Отцы, братья, сыновья и друзья, которые каждый день рисковали своей жизнью, чтобы помочь другим", - указали в организации.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что ХАМАС использует страдания в Газе как оружие - отказывает в пище, нападает на спасателей и бросает свой собственный народ.

Джонни Мур, советник президента США Дональда Трампа, недавно назначенный главой GHF, назвал убийства "абсолютным злом" и обрушился на ООН и западные страны за то, что они, по его словам, не осудили их.

"Принцип беспристрастности не означает нейтралитета. В этом мире есть добро и зло. То, что мы делаем, - это добро, а то, что ХАМАС сделал с жителями Газы, - абсолютное зло", - написал он в посте на сайте X.

Несмотря на произошедшее, пункты распределения помощи продолжили свою работу.

Гуманитарный фонд Газы, поддерживаемый США и Израилем, начал свою деятельность в мае без координации с международными структурами, что вызвало критику со стороны ООН.

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