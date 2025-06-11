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Сеул приостановил пропагандистское вещание на границе с КНДР

Южнокорейские солдаты демонтируют громкоговорители, установленные для пропагандистских трансляций вблизи демилитаризованной зоны. Южная Корея, 1 мая 2018 г.
Южнокорейские солдаты демонтируют громкоговорители, установленные для пропагандистских трансляций вблизи демилитаризованной зоны. Южная Корея, 1 мая 2018 г. Авторское право Kim Hong-ji/AP
Авторское право Kim Hong-ji/AP
By Kieran Guilbert
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Во время недавней предвыборной кампании в Южной Корее Ли Чжэ Мён обещал прекратить трансляции, утверждая, что они создают ненужную напряженность и дискомфорт для людей, проживающих в приграничных городах.

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Южная Корея приостановила трансляцию программ с критикой КНДР через громкоговорители вдоль границы в рамках усилий по снижению напряженности и восстановлению доверия между странами.

Этот шаг соответствует предвыборному обещанию нового либерального президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, который вступил в должность на прошлой неделе.

Северная Корея, которая крайне болезненно воспринимает любую критику извне в адрес своего авторитарного руководства и его правителя Ким Чен Ына, никак не прокомментировала данный шаг Сеула.

В 2018 году трансляции были приостановлены на шесть лет, но возобновились в июне прошлого года в ответ на отправку Пхеньяном в Южную Корею воздушных шаров с мусором.

По данным Сеула, с мая по ноябрь прошлого года Северная Корея запустила около 7 000 воздушных шаров в сторону своего соседа. Сбрасывались макулатура, обрывки тканей, окурки и даже навоз.

Пхеньян заявил, что его акция с воздушными шарами была организована после того, как южнокорейские активисты запустили в КНДР воздушные шары с листовками, а также USB-накопители с песнями и фильмами, популярными на Юге.

Психологическая война

Психологическая война усиливает и без того напряженные отношения между Пхеньяном с его растущими ядерными амбициями, и Сеулом, который расширяет совместные военные учения с США и укрепляет сотрудничество в области безопасности с Японией.

Во время недавней предвыборной кампании в Южной Корее Ли пообещал прекратить трансляции, утверждая, что они создают дискомфорт для людей, проживающих в приграничных городах. Они жаловались на ответные трансляции Северной Кореи с воем животных, ударами гонга и другими раздражающими звуками.

В понедельник министерство объединения Южной Кореи также призвало гражданских активистов страны прекратить перебрасывать через границу пропагандистские листовки.

Как считают эксперты, несмотря на обещание Ли восстановить каналы связи с Пхеньяном, вероятность скорого возобновления диалога между соперниками остается низкой.

Северная Корея последовательно отвергает подобные предложения со стороны Юга и США с 2019 года, когда ядерные переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном потерпели крах из-за споров, связанных с санкциями.

Приоритетом внешней политики Пхеньяна сейчас является Россия, которая в последние месяцы получила тысячи северокорейских военнослужащих и большое количество военной техники для войны с Украиной.

Дополнительные источники • AP

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